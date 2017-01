SP-Vettermann zu Blümel: Wien als Vorbild: 92 Prozent der fünfjährigen Kinder in Betreuungseinrichtungen

Acht von neun Maßnahmen des Stadtrechnungshofes wurden bereits umgesetzt

Wien (OTS/SPW-K) - "Blümel wirft mit Worthülsen und Floskeln um sich, ohne auch nur ein konkretes Anliegen zu formulieren", sagt der SPÖ-Wien Bildungssprecher, Heinz Vettermann, in Reaktion auf eine Aussendung Blümels. "Wien ist österreichweit das Vorbild, wenn es um die Kinderbetreuung geht. 92 Prozent der fünfjährigen Kinder haben letztes Jahr eine Kinderbildungs- oder betreuungseinrichtung besucht", sagt Vettermann. Bei den 0-3-Jährigen hat Wien die mit Abstand höchste Betreuungsdichte in Österreich.

"Bevor Blümel seine Kritik noch ausgesprochen hat, hat die MA11 schon gehandelt: Acht von neun Maßnahmen, die der Stadtrechnungshof empfiehlt, wurden bereits umgesetzt. An der Umsetzung der letzten wird gerade gearbeitet", so Vettermann. So wurde der Datenabgleich verbessert und eine umfangreiche Datenbank aufgebaut. Eltern, deren Kinder keine Betreuungseinrichtung besuchen, werden früher - bereits im Dezember - erinnert und nötigenfalls zur Anzeige gebracht. "Natürlich freut es uns nicht, dass Anzeigen ausgestellt werden müssen, aber es zeigt, wie engmaschig und gut die Kontrollen funktionieren", so Vettermann.

Auch bei der Erfassung pädagogischer Mängel hat die MA11 gehandelt: "Es geht darum, zu kontrollieren, ob Fünfjährige entsprechend für die Schule gefördert und vorbereitet werden. Diese Kontrollen finden seit 2015 umfassend statt, im Kindergarten und in Kindergruppen. Während Blümel Berichte abliest, die bereits in Umsetzung sind, arbeiten wir daran, den Kindern in Wien die beste Bildung zu ermöglichen", sagt Vettermann.

