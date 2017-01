Wirtschaftsbund Wien Ballkartentausch-Aktion: Bringt uns eure WU-Ballkarte und tanzt kostenlos am Ball der Wiener Wirtschaft

Kontingent von 300 Karten steht zur Verfügung. First come, first served!

Wien (OTS) - Für die abgewiesenen Gäste des Balls der Wirtschaftsuniversität Wien hat der Wiener Wirtschaftsbund eine gute Nachricht: Wer sich bereits auf einen glanzvollen Abend in der Wiener Hofburg gefreut und vorbereitet hat, trotz gültiger Eintrittskarte jedoch am Eingang abgewiesen wurde, kann seine nicht-entwertete WU-Ballkarte kostenlos gegen eine Eintrittskarte zum Ball der Wiener Wirtschaft am 11. Februar 2017 eintauschen!

Junge Menschen treffen auf Unternehmerinnen und Unternehmer „Wir haben beschlossen den Damen und Herren, die beim letzten Ball der Wirtschaftsuniversität Wien leider keinen Zutritt hatten, den alljährlichen ‚Ball der Wiener Wirtschaft‘ in der Hofburg zu ermöglichen. Wir möchten damit den jungen wirtschaftsinteressierten Wienerinnen und Wienern das Unternehmertum näher bringen.“, so Christoph Biegelmayer, Direktor des Wiener Wirtschaftsbundes über die Hintergründe der Tauschaktion.

Die Ballgäste erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm:

Mehr als 3.000 Ballgäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Traditionelle Fahnenparade zum Einzug des Ehrenkomitees.

Zahlreiche Künstler wie Zoë, Vera Böhnisch, Fräulein Mai, The Rats are Back und DJ Observer.

Gratis-Eintritt zur After-Ball-Party ab 03:00 Uhr im Volksgarten

Wer seine nicht-entwertete Eintrittskarte zum WU Ball kostenlos gegen eine Ballkarte für den Ball der Wiener Wirtschaft eintauschen möchte, ist herzlich im Ballbüro (Wiener Wirtschaftsbund, Lothringerstraße 16/5, 1030 Wien) eingeladen. 300 Karten stehen den Wiener Ballbegeisterten hierfür zur Verfügung. Alles was man dazu braucht ist ein Ausweis und man muss natürlich die nicht-entwertete Originalkarte für den WU-Ball vorzeigen. First come, first served! Öffnungszeiten des Ballbüros: Montag-Freitag 09:00 – 17:00 Uhr

Alle Infos zum Ball der Wiener Wirtschaft unter: www.hofburg-ball.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsbund Wien

Lukas Lechner, MA

Leiter Politik & Presse; Pressesprecher

+43 676 3613375

l.lechner @ wirtschaftsbund-wien.at