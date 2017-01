ÖVP-Generalsekretär Werner Amon gratuliert Johanna Mikl-Leitner zur Nominierung als Landeshauptfrau von Niederösterreich

Großartige Persönlichkeit für entscheidende Funktion – Mikl-Leitner wird den erfolgreichen Weg der niederösterreichischen Volkspartei fortführen

Wien (OTS) - "Mit Johanna Mikl-Leitner hat der ÖVP-Landesparteivorstand eine großartige Persönlichkeit für das Amt des Landeshauptmanns nominiert. Mit ihr an der Spitze der Landesregierung und der niederösterreichischen Volkspartei wird der erfolgreiche Weg Niederösterreichs positiv fortgeführt", betont ÖVP-Generalsekretär Werner Amon.

Mikl-Leitner habe sich neben ihrer aktuellen Aufgabe als Landeshauptmann-Stellvertreterin auch in ihrer Funktion als Innenministerin ausgezeichnet und sich mit enormem Einsatz, Herz und Verstand unbeirrbar und mit voller Überzeugung für die Menschen und deren Anliegen eingesetzt. "Ich bin mir sicher, dass Johanna Mikl-Leitner weiter mit Weitblick agieren und die Zukunft Niederösterreichs positiv gestalten wird", so Amon.

Mikl-Leitner zeichne besonders aus, dass sie das Land Niederösterreich "wie ihre eigene Westentasche" kenne, unterstreicht der ÖVP-General. So begann sie ihre Laufbahn in der niederösterreichischen Volkspartei 1998 als Landesgeschäftsführerin. "Mit Johanna Mikl-Leitner haben wir in Österreich jetzt die dritte Landeshauptfrau überhaupt. Ich wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit. Johanna Mikl-Leitner wird dem Land Niederösterreich eine starke Stimme im Bund verleihen", führt Werner Amon abschließend aus.

