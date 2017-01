FP-NÖ Obmann NAbg. Dr. Walter Rosenkranz: „Mikl-Leitner tritt schweres Erbe an“

„Wir Freiheitlichen vergessen nicht, dass Johanna Mikl-Leitner die Innenministerin der geduldeten Massenzuwanderung war!“

St. Pölten (OTS) - Die erwartete Entscheidung der ÖVP NÖ, Johanna Mikl-Leitner für die Funktion der Landeshauptfrau zu nominieren wird seitens der Freiheitlichen entsprechend kommentiert. Landesparteiobmann NAbg. Dr. Walter Rosenkranz: „Wir mischen uns sicher nicht in innerparteiliche Entscheidungen eines politischen Mitbewerbers ein. Die Frage, wer Erwin Pröll als Parteiobmann folgt stellt sich sohin für uns nicht.“

Anders verhalte es sich bei der Frage, wer in der Funktion des Landeshauptmanns Erwin Pröll nachfolgt. „Ich bin überzeugt, dass Johanna Mikl-Leitner vor ihrer Wahl – immerhin verfügt die ÖVP in Niederösterreich ja noch über eine absolute Mehrheit – mit den anderen Parteien, also auch mit uns, ein Gespräch führen wird. Davon wird es auch abhängen, wie sich die FPÖ im NÖ Landtag bei der Wahl verhalten wird.“

„Jedenfalls wird Johanna Mikl-Leitner bei uns Freiheitlichen einen schweren Stand haben. Immerhin war sie im Jahr der illegalen Massenzuwanderung Innenministerin und hat die heutigen Fehlentwicklungen in unserer Republik und in unserem Bundesland mitzuverantworten. Dass sie als Finanzlandesrätin auch noch die negativen finanziellen Folgen für unsere Landsleute - immerhin mehrere hundert Millionen Euro allein in Niederösterreich - ausbaden muss, ist ja ohnehin mehr als pikant“, schloss Rosenkranz.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Niederösterreich

Purkersdorferstraße 38

3100 St. Pölten

T: 02742/ 256 280

Mail: presse-noe @ fpoe.at