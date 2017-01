ASFINAG: A 9 Pyhrn Autobahn nach Unfall eines Schwerfahrzeugs Richtung Graz gesperrt

Sattelzug stürzte aus unbekannter Ursache nach Gleinalmtunnel um; Verkehr wird umgeleitet

Graz (OTS) - Aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte heute um etwa 12.30 Uhr ein Sattelzug kurz vor der Anschlussstelle Übelbach auf der A 9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Graz um. Nach ersten Informationen wurde der Lenker dabei leider schwer verletzt.

Das mit Holzbrettern beladene Schwerfahrzeug kam quer über beide Fahrstreifen zu liegen und durchbrach in Folge auch die Mittelleitschiene, die auf einer Länge von 100 Metern zerstört wurde. Für die Dauer der Bergung des Lkw sowie die Beseitigung der Unfallfolgen – es trat Diesel auch aus - musste die ASFINAG die A 9 in Fahrtrichtung Graz für den Verkehr zur Gänze sperren. In Fahrtrichtung Norden ist eine Fahrspur frei. Die Arbeiten werden bis mindestens 16 Uhr dauern. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit über die S 6 und S 35 umgeleitet.





