AVISO: Pressegespräch Holzindustrie Schweighofer, Donnerstag, 19. Jänner 2016, 10:00 Uhr

Neue Standards für nachhaltige Holzwirtschaft in Rumänien

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr war Holzindustrie Schweighofer -eines der führenden Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie Europas – mit Kritik wegen ihres Engagements in Rumänien konfrontiert.

Die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass nur rechtmäßig geerntetes Holz verarbeitet wird, wurde heftig diskutiert. Das Unternehmen beschäftigt in Rumänien rund 3.000 Mitarbeiter, ihre drei rumänischen Sägewerke sind die modernsten ihrer Art.

Holzindustrie Schweighofer nahm diese Kritik zum Anlass, seine internen Abläufe insbesondere beim Erwerb von Holz einer intensiven externen und internen Überprüfung zu unterziehen.

Zusätzlich zum Anspruch, sämtliche Gesetze und Regelungen, die für die Holzindustrie relevant sind, einzuhalten bekennt sich das Unternehmen zur fortlaufenden Verbesserungen dieser Kontrollsysteme und zum faktenbezogenen, offenen Dialog mit Umweltschutzorganisationen.

Holzindustrie Schweighofer hat nun ein umfassendes Maßnahmenpaket zur weiteren Sicherung einer nachhaltigen Holzindustrie in Rumänien- im Einflussbereich des Unternehmens implementiert.

Dieses Paket geht weit über die gesetzlichen Anforderungen des Landes hinaus und setzt neue Standards in diesem Wirtschaftszweig in CEE.

Das Unternehmen bekennt sich dabei zu seiner Verantwortung, zusätzlich zu den strengen staatlichen Vorgaben, Maßnahmen zu setzen, die den Kampf gegen unrechtmäßige Abholzungen im Land unterstützen – unabhängig davon, dass es selbst keine Bäume erntet.

Schweighofer Gruppe:

Die Schweighofer Gruppe hat ihre Wurzeln in einem traditionellen österreichischen Familienbetrieb mit mehr als 400 Jahren Erfahrung in der Holzverarbeitung.

Heute ist die Gruppe vor allem in der Holzindustrie tätig, aber auch in der Viskosezellstoffproduktion, Forstwirtschaft, Bioenergiegewinnung und im Immobilienbereich. Die Industriesparte von Schweighofer betreibt drei Sägewerke und zwei Holzplattenproduktionen in Rumänien, sowie ein weiteres Sägewerk in Deutschland und ein Viskosezellstoffwerk in Österreich. Mit circa 3.500 Mitarbeitern zählt Holzindustrie Schweighofer zu den führenden Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie in Europa. Ihre Produkte werden in über 70 Länder weltweit exportiert.

Schweighofer - Maßnahmenpaket setzt neue Standards für nachhaltige

Holzwirtschaft in Rumänien



Teilnehmer:

Frank Aigner, Geschäftsführer Schweighofer Gruppe

Hannes Plackner, Holzindustrie Schweighofer, Technischer

Projektleiter des Maßnahmenpakets



Datum: 19.1.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Holzindustrie Schweighofer

Favoritenstraße 7/2, 1040 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Huemer

Head of Corporate Communications

Tel.: +43 1 585 68 62 - 24

e-mail: thomas.huemer @ schweighofer.at

www.schweighofer.at