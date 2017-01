Gabriele Mörk (SPÖ) zu Mindestsicherung: Wien lässt niemanden im Stich

Opposition verhöhnt wieder einmal die ärmsten WienerInnen

Wien (OTS/SPW-K) - „Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Dies bemisst sich nicht nur daran, ob es schöne Parks gibt, sondern wie mit den ärmsten Menschen in unserer Stadt umgegangen wird“, erklärt SP-Gemeinderätin Gabriele Mörk und betont weiters: „Was zählt, ist der soziale Zusammenhalt in einer Stadt und wie Menschen in dieser behandelt werden.“



Wien steht für notwendige Veränderungen in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung und hat hier auch vorbildliche Projekte gestartet. Mörk: „Mit Back to the Future unterstützen wir junge BezieherInnen der Mindestsicherung bei Qualifizierung und einer raschen Integration in den Arbeitsmarkt. Wien fördert und fordert. Aber eines ist klar: Ein Kürzen auf Kosten der Ärmsten gibt es nicht.“ Nach dem Scheitern einer bundeseinheitlichen Lösung werden notwendige Anpassungen in Wien verhandelt. Mörk dazu: „Das Wiener Mindestsicherungsgesetz gilt auch weiterhin. Niemand muss fürchten, im Stich gelassen zu werden. Diesbezüglich etwas anderes zu suggerieren ist unseriös.“



Die Gemeinderätin betont zudem, dass Angebote wie die SchldnerInnenberatung, fixer Bestandteil der sozialen Infrastruktur in dieser Stadt sind. Mit diesen Einrichtungen könnten viele Menschen vor einem Abwärtsstrudel bewahrt werden.



Mörk verwehrt sich zudem gegen die Verhöhnung von armen Menschen als faul unwillig Leistung zu erbringen. „Feindlichkeit gegen ärmere Mitbürger richtet sich von selbst und zeigt auf für wen gewisse Oppositionsparteien Politik machen: die Reichen. Wien und die SPÖ Wien gehen hier den gegenteiligen Weg. Wir sind auch für jene da, die nicht mit dem goldenen Löffel im noblen Wiener Vorort geboren sind und ihr Vermögen leistungslos vererbt bekommen haben“, macht Mörk klar.



