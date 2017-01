Blümel: Niederösterreich wird bei Hanni Mikl-Leitner in guten Händen sein

Mikl-Leitner bereits als Innenministerin Großes und Großartiges geleistet - Vollblut-Politikerin mit Einsatz, Herz, Kompetenz und Erfahrung

Wien (OTS) - „Mit Hanni Mikl-Leitner übernimmt eine leidenschaftliche Niederösterreicherin und Vollblut-Politikerin eine entscheidende Funktion und wesentliche Verantwortung. Sie hat in schwierigsten und herausforderndsten Zeiten eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich unbeirrbar, unermüdlich und mit großer Überzeugung für die Interessen unseres Landes und unserer Gesinnungsgemeinschaft einsetzt. Die Volkspartei Niederösterreich wird bei ihr in sehr guten Händen sein“, zeigt sich heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, überzeugt: "Bereits als Innenministerin hat sie Großes und Großartiges geleistet und bewiesen, dass sie auch und gerade in schwierigen Situationen das Heft des Handelns in der Hand hält und mit Bedacht und Sachverstand für die Sicherheit und die entscheidenden Weichenstellungen und Richtungsentscheidungen in unserem Land sorgt. Gerade in der Flüchtlingsfrage habe sie trotz massiver Widerstände stets die richtige Linie der Vernunft vertreten, in der Bundesregierung durchgesetzt und zum Vorbild für ganz Europa gemacht."

Niederösterreich werde auch unter ihrer Ägide Zukunft und Geschichte schreiben und das unter Landeshauptmann Erwin Pröll hart erarbeitete niederösterreichische Selbstbewusstsein zur Selbstverständlichkeit machen, so Blümel: „Erwin Pröll hat, wie es seinem politischen Handeln generell entspricht, auch jetzt mit Verantwortung und Weitblick die richtigen Weichenstellungen getroffen. Niederösterreich bekommt mit Johanna Mikl-Leitner eine engagierte Vollblut-Politikerin mit Einsatz, Herz, Erfahrung und Kompetenz an die Spitze. Ich gratuliere ihr sehr herzlich zu ihrer künftigen Aufgabe und freue mich auf weiterhin enge und gute Zusammenarbeit“, so Blümel.

