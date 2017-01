FP-Fürnkranz: Stadtrechnungshof kritisiert Misswirtschaft in der MA-40

Wehselys Pensionistenklubs kosten mehr und bringen weniger

Wien (OTS) - „Das ist bezeichnend für viele Fehlentwicklungen in Wien. Trotz sinkender Leistungen steigen die Kosten stetig, so auch bei den Pensionistenklubs“, sagt der FPÖ-Gemeinderat und Mitglied im Stadtrechnungshof-Ausschuss, Georg Fürnkranz.

So gab es alleine von 2013 bis 2015 einen Besucherrückgang in den Bezirksklubs und Seniorentreffs von sage und schreibe 10%. „Das bedeutet eine Auslastung von nur noch einem Drittel“, kritisiert Fürnkranz. Gleichzeitig sind laut Stadtrechnungshof-Bericht aber die Kosten um knapp 6% gestiegen, was in Anbetracht einer Unzahl von auf 54 Seiten aufgelisteten Kritikpunkten wegen mangelnder Transparenz bei Personalauswahl, Aufträgen, Honoraren aber auch Mietverträgen - kurzum an allen Ecken und Enden - kein Wunder sei. „In einem solchen Durcheinander kann weder von Effizienz noch Wirtschaftlichkeit die Rede sein“, fasst Fürnkranz zusammen.

Diese Missstände sind umso empörender, als es zweifellos Bedarf nach solchen Treffpunkten bei der betagten Bevölkerung gäbe und diese natürlich – allerdings entsprechend effizient organisiert und attraktiviert – bestehen bleiben sollten. Fürnkranz fordert daher den Nachfolger von SPÖ-Stadträtin Wehsely auf, im Ressort endlich wieder für Ordnung und somit auch attraktivere Pensionistenklubs zu sorgen. (Schluss)

