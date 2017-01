NEOS Wien/Meinl-Reisinger zum StRH-Bericht: Kindergärten endlich ordentlich kontrollieren

Beate Meinl-Reisinger: „Die pädagogische Kontrolle der Wiener Kindergärten muss oberste Priorität haben.“

Wien (OTS) - Beate Meinl-Reisinger, Klubvorsitzende von NEOS Wien, zeigt sich anlässlich des heute erschienen Stadtrechnungshof-Berichts zur Vollziehung des Wiener Frühforderungsgesetztes verärgert: „Es ist absolut inakzeptabel, dass die rot-grüne Stadtregierung in der Kontrolltätigkeit bei den Wiener Kindergärten so gravierende Mängel aufweist und diese in der Vergangenheit auch noch verleugnet hat. Wie schon lange von uns vermutet, wird die pädagogische Qualität in den Kindergärten nicht ausreichend kontrolliert – der Stadtrechnungshof hat dies nun bestätigt. Mehrfach haben wir in diesem Bereich Nachbesserungen gefordert – passiert ist von Seiten der Stadtregierung nichts. Stattdessen wurde uns von den politischen Verantwortlichen versichert, dass die Kontrollen einwandfrei stattfinden würden. Es ist dringend an der Zeit, dass die Kontrolle der pädagogischen Leistungen verstärkt wird – schließlich geht es hier um die erste Bildungsstätte unserer Kinder.“

„Organisatorische und verwaltungstechnische Mängel werden zwar prinzipiell erhoben, aber aufgrund der fehlenden elektronischen Eingabe nicht nachverfolgt. Zudem dauert es ein ganzes Jahr, bis man festgestellt hat, ob ein Kind tatsächlich auch den Kindergarten besucht hat. So eine Art der Kontrolle ist rückschrittlich und keinesfalls effizient. Wir fordern deshalb erneut einen umfassenden Transparenzbericht sowie die sofortige Implementierung eines elektronischen Kontrollsystems, das die festgestellten Mängel erfasst und die Nachverfolgung erleichtert. Die Eltern der Kinder müssen sich schließlich darauf verlassen können, dass die Stadt Wien ihre Kindergärten auch ordentlich kontrolliert“, schließt Meinl-Reisinger.

