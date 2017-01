Kinderbetreuung durch Tagesmutter: Kurse starten

Am 23. Februar beginnt der nächste kostenlose Kurs für angehende Tageseltern beim Hilfswerk NÖ in Korneuburg. Gerade für Kleinkinder ist diese Betreuungsform ideal.

St. Pölten (OTS) - Derzeit betreuen etwa 550 Tageseltern fast 2.500 Kinder in ganz Niederösterreich professionell und individuell. Aufgrund der hohen Nachfrage werden aktuell weitere angehende (mobile) Tagesmütter und -väter gesucht. Am 23. Februar 2017 startet der nächste kostenlose Ausbildungskurs in Korneuburg, für den sich Interessenten jetzt anmelden können. Im Laufe des Frühlings beginnen dann weitere Lehrgänge in St. Pölten, Wiener Neustadt sowie in Krems.

** Höchste Qualität garantiert **

„Der Lehrgang ist nach höchsten und bundesweit vergleichbaren Qualitätskriterien konzipiert. Es werden Kompetenzen vermittelt, die mit Zusatzkursen erweitert werden können. Somit stehen den Hilfswerk-Tageseltern die Türen zu anderen pädagogischen Berufen offen.“, erklärt Elke Fuchs, Leiterin der Familien- und Beratungszentren des Hilfswerks Niederösterreich. Interessentinnen und Interessenten mit pädagogischer Vorbildung, zb Kindergartenpädagoginnen, sind nicht verpflichtet den Lehrgang zu besuchen, sondern können nach einer kurzen Einschulung als Tageseltern beginnen.

** Kinderbetreuung durch Tageseltern für Kleinkinder ideal **

Tagesmütter und Tagesväter betreuen die Kinder im eigenen Haushalt bzw. als mobile Tagesmütter und -väter im Haushalt der Eltern. „Tageseltern können auf die Bedürfnisse der Kinder individuell eingehen und stellen eine konstante Bezugsperson dar“, führt Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer aus. Speziell für Kleinkinder zwischen zwölf und 36 Monaten ist diese Betreuungsform ideal. Das bestätigt eine breit angelegte Studie der Universität Wien von Entwicklungspsychologin DDr. Lieselotte Ahnert: Kinder bei Tageseltern haben weniger Stress und fühlen sich in der kleinen Gruppengröße geborgen. Neben dieser hohen pädagogischen Qualität ist die zeitliche Flexibilität ein wesentliches Argument für Eltern. „Die Betreuungszeiten lassen sich je nach Bedarf vereinbaren – eine große Hilfe für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, bekräftigt Michaela Hinterholzer.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Hold, MA, Hilfswerk Niederösterreich, Öffentlichkeitsarbeit

02742/249-1123 bzw 0676/ 87 87 73 111

julia.hold @ noe.hilfswerk.at