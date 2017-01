Grüne zeigen Unverständnis bei Ablehnung von Blutspenden

Dziedzic/ Lechleitner: Rotes Kreuz schließt trotz Bedarf Spender aus

Wien (OTS) - "Noch immer werden Männer, die mit Männern Geschlechtsverkehr hatten vom Blutspenden ausgeschlossen. Während in ganz Österreich die Lagerbestände auf ein kritisches Niveau gesunken sind und das Rote Kreuz zum Spenden aufruft, werden gleichzeitig potentielle Spender aufgrund der Zuordnung zu einer Risikogruppe per se ausgeschlossen", betont Ewa Dziedzic, Bundesrätin und LGBTI Sprecherin der Grünen.

Die vom Roten Kreuz definierten Spenderrichtlinien richten sich weiterhin nicht nach dem Risikoverhalten, sondern produzieren einen Generalverdacht. Der Ausschluss bezieht sich sowohl auf das Blutspende- als auch Knochenmarkspendeverbot. Die Stigmatisierung ist enorm: "Wenn es um frühzeitiges Erkennen einer HIV - Erkrankung geht, ist ein Ausschluss der falsche Weg. Wir fordern gezielte Präventionsmaßnahmen und zielgruppenspezifische Kampagnen, sowie besseren Zugang zu anonymen Tests im ländlichen Raum."

Besonders absurd scheint die diskriminierende Praxis, wenn man weiß, dass Österreich Blutkonserven aus Ländern zukauft, in denen diese Form der Diskriminierung längst Geschichte ist. Diese unterliegen ungeachtet der Herkunft so und so einer Überprüfung. „Das Rote Kreutz handelt hier zum Schaden von Erkrankten“, sagt Dziedzic.

Für Thomas Lechleitner, gemeinsam mit Dziedzic Bundessprecher der Grünen Andersrum, ist die Situation unerträglich: „Risikoverhalten kennt kein Geschlecht und Viren machen keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen, Hetero- Bi- oder Homosexuellen. Meine Hilfe wird abgelehnt, weil mir beim Frühstück keine Frau, sondern ein Mann gegenübersitzt“, meint Lechleitner verärgert über die stigmatisierende Vorgehensweise. „Viele würden gerne helfen und Blut spenden. Sie wollen jedoch nicht lügen und sehen deshalb von einer Spende letztendlich ab. Das ist besonders bitter, wenn wir lesen, dass die Lagebestände aufgebraucht sind und die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Österreichs Spitälern gefährdet ist".

Die Grünen haben zum Thema Blutspendeverbot von bi,- und schwulen Männern eine parlamentarische Anfrage eingebracht. Die Beantwortung dieser wird in zwei Wochen erwartet.

