Julius Raab-Ehrenmedaille für Josef Fröhlich

Verdienstvoller Unternehmer, Politiker und Interessensvertreter ausgezeichnet – Leitl würdigt vorbildliches Engagement

Wien (OTS) - Im Rahmen des heutigen Wirtschaftsbund-Präsidiums wurde die Julius Raab-Ehrenmedaille an Josef Fröhlich verliehen. „Josef Fröhlich hat sich nicht nur als erfolgreicher Gastwirt bewiesen, sondern hat als Vorsteher des Fachverbandes der Gast- und Schankbetriebe maßgeblich bei großen Gesetzesreformen mitgewirkt und sich als Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich ausgezeichnet. Auch hat er als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet. Mit seinem unermüdlichen und vorbildlichen Engagement hat er stets die Interessen der heimischen Gastronomiebetriebe vertreten. Es ist mir eine große Freude, diese verdienstvolle Persönlichkeit heute mit der Julius Raab-Ehrenmedaille für sein Wirken auszeichnen zu dürfen“, gratulierte Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl im Namen des Wirtschaftsbundes anlässlich der heutigen Verleihung.

Josef Fröhlich begann seine Laufbahn als Wiener "Theaterwirt", zu dessen Stammgästen zahlreiche Größen der Wiener Theaterwelt zählten. Er gründete mit dem ÖAMTC das Kuratorium Österreichischer Gastlichkeit und brachte den ersten österreichischen Gastronomieführer heraus. Von 1964 bis 1971 war Fröhlich Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. 1965 bis 1985 fungierte er als Fachverbandsvorsteher der österreichischen Gastronomiebetriebe. 1985 bis 1990 war Josef Fröhlich Obmann der Bundessektion Fremdenverkehr und von 1990 bis 1995 einer der Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich. In dieser Zeit war er in mehreren Aufsichtsräten tätig, unter anderem in der Betriebsgesellschaft für das Schloss Schönbrunn, wo er noch heute als Ehrenvorsitzender geführt wird und für die Verwaltung der Wiener UNO-City.

