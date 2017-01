Walser zur Schuleinschreibung: Mehr Murks als Plan

Grüne: Übergang vom Kindergarten zur Volksschule nach wie vor ohne Konzept

Wien (OTS) - „Es ist ein Versäumnis dieser Regierung, dass die neue Schuleinschreibung startet, aber die Vorbereitungen für die Umsetzung dazu bei weitem nicht abgeschlossen sind“, reagiert der Grüne Bildungssprecher Harald Walser auf den heutigen ORF-Bericht: „Dieser Murks ist allein darauf zurückzuführen, dass zu viele Ministerien mit Bildungsthemen betraut sind. Der Kindergarten gehört längst ins Bildungsressort. Dann wüsste die Bildungsministerin auch, dass der Bildungskompass noch nicht fertig entwickelt und die Kommunikation zwischen Kindergarten und Volksschule nicht geregelt ist.“

Walser versteht Eltern, die dieser Tage zu Recht verunsichert sind, wenn sie hören, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, „Unterlagen“ aus dem Kindergarten zur Schuleinschreibung mitzubringen: „Die Gesetze sind der Praxis weit voraus, denn die wenigsten Eltern haben derzeit etwas in Händen. Nicht in allen Bundesländern bzw. Kindergärten bekommen Eltern derzeit Ergebnisse von Sprachstandsfeststellungen, Portfolios oder Beobachtungen ihres Kindes ausgehändigt. Speziell die Sprachstandsfeststellungen sind zudem je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Nicht jede Dokumentation im Kindergarten ist zudem so gestaltet, dass sie an Eltern ausgegeben werden kann, ohne Missverständnisse zu produzieren.“

Vor allem bemängeln die Grünen, dass derzeit der Bildungskompass erst in einer Pilotphase in Oberösterreich getestet wird und erst nach einer Evaluierung flächendeckend 2018/2019 starten soll: „Die Familienministerin hat in punkto Bildungskompass noch jede Menge zu tun, sie muss Verhandlungen mit den Ländern abschließen und auch Pläne für die Finanzierung vorlegen. Solange das nicht passiert ist, erwarte ich von den beiden Ministerinnen eine ordentliche Information an Eltern und PädagogInnen, denn ansonsten werden unnötige Erwartungen auf beiden Seiten geweckt“, betont Walser.

