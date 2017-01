Die Modeschule Hetzendorf lädt zu einem exklusiven Schnuppertag ein

Wien (OTS) - Modeinteressierte SchülerInnen können am Mittwoch, 25. Jänner von 9 bis 12 Uhr den Unterrichtsalltag in Hetzendorf hautnah miterleben. Die Werkstätten aller Ausbildungsschwerpunkte sowie Lehrräume des Fachunterrichts stehen an diesem Vormittag offen. Zudem stehen LehrerInnen und SchülerInnen für Fragen zur Verfügung. Der Schnuppertag findet aufgrund zahlreicher Anfragen und exklusiv für InteressentInnen statt, die im kommenden Schuljahr 2017/18 die Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf beginnen möchten.

Im Anschluss (12 bis 15 Uhr) werden unverbindliche Beratungsgespräche mit einer Lehrkraft aus dem künstlerisch-kreativen Bereich angeboten. Sie dienen als Orientierungshilfe im Hinblick auf die künstlerischen Fähigkeiten. Die Mitnahme eines Portfolios, d.h. einer Mappe mit persönlichen kreativen Arbeiten, ist dazu erforderlich.

Die Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf

Die Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf bildet seit 70 Jahren den kreativen Nachwuchs im Fashionbereich aus. Bewerbungen für das Schuljahr 2017/2018 sind noch bis 15. Februar 2017, 12 Uhr möglich.

Der Unterricht bietet vielfältige Lern-, Entfaltungs- sowie Entwicklungsmöglichkeiten und fördert eigenverantwortliches Lernen. Im Mittelpunkt stehen die Lernenden als Persönlichkeiten mit ihrer individuellen Begabung und ihren Potenzialen. Lernen am Puls der Zeit - Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Technik - fördert das Gelingen eines Theorie-Praxis-Transfers.

Im Laufe des ersten gemeinsamen Ausbildungsjahres entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für eine der fünf Ausbildungsschienen: Modedesign/Kleidermachen, Strickdesign, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe, Modell-Modisterei und Textildesign.

„Unsere Absolventinnen und Absolventen sind zu kritischem, innovativem und kreativem Denken sowie nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln befähigt“, so Direktorin Monika Kycelt abschließend.

Adresse:

Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf

1120 Wien, Hetzendorfer Straße 79

Gratisparkplätze vorhanden

Weitere Informationen:

