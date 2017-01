Lipitsch: Schutz der europäischen Stahlindustrie jetzt auch auf der Agenda des Nationalrats

SPÖ unterstützt Petition gegen Diskriminierung durch deutsche PKW-Maut

Wien (OTS/SK) - Maßnahmen zum Schutz der europäischen Stahlindustrie und damit zehntausender Industriearbeitsplätze in Österreich gegen die chinesische Billig-Konkurrenz sind jetzt auch Thema im Nationalrat. Eine entsprechende Bürgerinitiative, initiiert von SPÖ-Industriesprecher und PRO-GE-Vorsitzendem Rainer Wimmer und unterschrieben von über 23.000 ÖsterreicherInnen, steht heute auf der Tagesordnung des Petitionenausschusses des Nationalrats. Hermann Lipitsch, SPÖ-Bereichssprecher für Petitionen und Bürgerinitiativen, betont: „Volle Unterstützung für diese Initiative der Gewerkschaften. Europa darf hier nicht zuschauen, sondern muss standortgefährdenden Entwicklungen selbstbewusst entgegentreten!“ ****

„Europa muss die 330.000 Beschäftigten in der europäischen Stahlindustrie und den Industriestandort ernstnehmen und vor unfairer Konkurrenz schützen“, fordert Lipitsch. Dazu wird heute Dietmar Keck, Mitglied im Petitionenausschuss und Zentralbetriebsrat der Voest, in der Ausschusssitzung auch beantragen, Stellungnahmen vom Bundeskanzleramt sowie vom Wirtschafts- und vom Außenministerium einzuholen. „Bundeskanzler Christian Kern hat das Thema ja schon erfolgreich auf die europäische Agenda gebracht und macht Druck – einen ähnlichen Einsatz wünsche ich mir auch von Wirtschafts- und Außenminister. Die EU hat die Instrumente, um mit Strafzöllen diesen Dumping-Preisen beizukommen. Wir fordern, dass die EU jetzt endlich wirksame Maßnahmen ergreift!“

Unterstützt werden kann die Bürgerinitiative zum Schutz der europäischen Stahlindustrie auf der Homepage des Parlaments: http://tinyurl.com/hj7mbcv

Ebenfalls auf die parlamentarische Tagesordnung kommt heute eine Petition betreffend „Einsatz der österreichischen Bundesregierung gegen die Einführung einer diskriminierenden PKW-Maut in Deutschland“, eingebracht von SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl. Hermann Lipitsch unterstützt die Initiative: „Die geplante PKW-Maut in Deutschland ist rechtswidrig, weil sie österreichische AutofahrerInnen und jene aus anderen EU-Staaten diskriminiert. Wir stehen hinter dem Einsatz der österreichischen Regierung – insbesondere des Verkehrsministers – gegen diese unzulässige Schlechterstellung österreichischer AutofahrerInnen in Deutschland.“

Die Petition gegen die Diskriminierung durch eine deutsche PKW-Maut kann hier unterstützt werden: http://tinyurl.com/h5os5h7 (Schluss) bj/ah/mp

