Martin Jörg verstärkt internationale Kompetenz im Team von Daniel Kapp

Absolvent der Diplomatischen Akademie bringt zusätzliche Erfahrung in Public Diplomacy

Wien (OTS) - Martin Paul Jörg (27) verstärkt als high potential ab sofort das internationale Team bei Daniel Kapp | Strategic Consulting & Responsible Communication GmbH. Als Junior Consultant wird Martin Paul Jörg vor allem für Recherchen, Analysen sowie Strategieentwicklung im Bereich der internationalen Geschäftsentwicklung verantwortlich zeichnen und gleichzeitig bei der Betreuung und Beratung heimischer Kunden unterstützen.

Jörg sammelte in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrung im internationalen Bereich. Vor seinem Einstieg bei Daniel Kapp war er unter anderem an der österreichischen Botschaft in Washington D.C. sowie am Institut für Geschichte der Universität Wien tätig. Außerdem arbeitete der diplomierte Reiseleiter über längere Zeit für diverse Reiseveranstalter im nordamerikanischen und europäischen Raum.

Der 27-jährige Kärntner, der einen Teil seiner Kindheit in den USA verbracht hat, studierte sowohl Politikwissenschaft als auch Geschichte an der Universität Wien und absolvierte schließlich ein Auslandsemester an der Graduate School of International Studies der Korea University in Seoul mit Schwerpunkt Ostasiatische Beziehungen sowie koreanische Wirtschafts- und Handelspolitik. Seine Ausbildung schloss Jörg vorerst mit einem Master of Advanced International Studies von der Diplomatischen Akademie Wien ab.

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Kapp | Strategic Consulting & Responsible Communication GmbH

Tuchlauben 8/11

1010 Wien

01 / 23 50 422 - 0

www.danielkapp.at