Aviso: Pressekonferenz Evangelische Kirchen zum Reformationsjubiläum - Freitag in Wien

500 Jahre Reformation: Spitzen der Evangelischen Kirchen informieren über Programmschwerpunkte

Wien (OTS) - 2017 feiern die Evangelischen Kirchen 500 Jahre Reformation. In Österreich begehen die drei Evangelischen Kirchen das Jubiläumsjahr gemeinsam unter dem Motto „Freiheit und Verantwortung“.



Über die Schwerpunkte des Reformationsjubiläums, seine ökumenischen Akzente sowie die bevorstehenden Programmpunkte informieren Sie in einer



Pressekonferenz

am Freitag, 20. Jänner 2017, um 10.00 Uhr

im Café Landtmann (Universitätsring 4, 1010 Wien)



Bischof Dr. Michael Bünker (Evangelische Kirche A.B.)

Landessuperintendent Mag. Thomas Hennefeld (Evangelische Kirche H.B.)

und Superintendent Stefan Schröckenfuchs (Evangelisch-methodistische Kirche).

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Rückfragen & Kontakt:

epdÖ

Dr. Thomas Dasek

(01) 712 54 61 DW 12

epd @ evang.at

http://www.evang.at