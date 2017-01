Krimi-Klassiker zum Wiedersehen: Kärnten-Landkrimi „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ und „Kottan ermittelt – Wien Mitte“

Gerhard Liebmann, Franz Egger und Franz Buchrieser lösen Kriminalfälle auf spezielle Art und Weise

Wien (OTS) - Ob im ländlichen Kärnten oder in Wien Mitte – gestorben wird überall: Gerhard Liebmann und Franz Egger suchen als ungleiches Ermittlungsgespann in der ehemaligen Bergbaugemeinde Hüttenberg den Mörder eines jungen Mädchens, während sich Franz Buchrieser als Major Kottan mit einem Toten auf einer Bank in Wien Mitte beschäftigen muss. Den Vortritt lässt der legendäre Kieberer seinen jüngeren Kollegen Liebmann und Egger: Um 20.15 Uhr in ORF eins nehmen sie im Kärntner-Landkrimi von Andreas Prochaskas „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ die schwierigen Ermittlungen auf. Anschließend, um 21.55 Uhr in ORF eins, ermittelt Kottan in „Wien Mitte“ im von Peter Patzak inszenierten dritten Fall auf unnachahmliche Kottan-Art.

Mehr zu den Inhalten:

Landkrimi: „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ (Donnerstag, 19. Jänner, 20.15 Uhr in ORF eins)

Hannes Muck (Gerhard Liebmann), der schüchterne Postenkommandant der ehemaligen Bergbaugemeinde Hüttenberg, kennt Opfer von Gewaltverbrechen bisher nur aus dem Fernsehen. Er hat ganz andere Probleme – seinen schrulligen Vater (Branko Samarovski) zum Beispiel. Oder Frauen, die auf sein zartes Werben, wenn überhaupt, dann unwillig reagieren. Doch als die 16-jährige Tochter des wichtigsten Mannes im Ort im stillgelegten Bergwerk ermordet aufgefunden wird, ändert sich Mucks Lage dramatisch. Natürlich traut niemand dem unbedarften Provinzpolizisten die Aufklärung eines Mordfalls zu, was Chefinspektor Plöschberger (Simon Hatzl) aus Klagenfurt auf den Plan ruft. Der setzt Muck ziemlich zu, und mit jeder neuen Information muss der sich die Frage stellen, ob er den Ort, den er seine Heimat nennt, wirklich so gut kennt, wie er immer dachte.

„Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ ist eine Koproduktion von ORF, ARTE und Graf Film, gefördert von Fernsehfonds Austria und dem Land Kärnten.

„Kottan ermittelt – Der Geburtstag“ (Donnerstag, 19. Jänner, 21.55 Uhr in ORF eins)

Auf einer Bahnhofsbank wird ein Mann erschossen. In den Taschen des Toten finden Kottan (Franz Buchrieser) und seine Kollegen eine beträchtliche Menge Geld. Es stammt, wie sich bald herausstellt, aus der Beute eines Bankraubes. Anhand von Filmaufnahmen, die während des Überfalls gemacht wurden, wird der Erschossene als einer der drei Täter identifiziert. Mit Hilfe der Frau des Ermordeten gelingt es, Name und Adresse eines weiteren Bankräubers ausfindig zu machen. Doch bevor Kottan ihn verhaften kann, wird dieser auf derselben Bank erschossen.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

