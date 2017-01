Blümel: Wieder Dilettantismus, Unprofessionalität und Chaos im Wiener Kindergartenbereich

Fahrlässigkeit an allen Ecken und Enden bei verpflichtendem Kindergartenjahr – Mangelhafte Kontrollen, keine Prüfungen, untragbare Schlamperei und mutwillige Verzögerung

Wien (OTS) - „Auch wenn man glaubt, es geht nicht noch mehr: Die Misere im Wiener Kindergartenbereich setzt sich munter fort. Dilettantismus, Unprofessionalität und Chaos sind auch bestimmend beim Thema des verpflichtenden Kindergartenjahres. Die berühmte rot-grüne Fahrlässigkeit ist auch hier an allen Ecken und Enden zu finden. So sind laut Stadtrechnungshof gravierende Mängel bei der Vollziehung des Wiener Frühforderungsgesetzes festzustellen“, betont ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zum aktuellen Stadtrechnungshofbericht und weiter: „Wie lange noch? Wie lange schauen die Verantwortlichen noch weiter zu? Wie lange wird weiter beschönigt und bestritten? Der gesamte Kindergartenbereich gehört endlich neu aufgestellt und es braucht endlich Kontrollen, die diesen Namen auch verdienen!“



So wurde laut Stadtrechnungshof vor allem die pädagogische Qualität der Frühförderung kaum geprüft. Die Einschau des Stadtrechnungshofes habe ergeben, dass bei der Durchführung dieser pädagogischen Kontrollen durch eine dafür ausgebildete Mitarbeiterin das Ziel der Qualitätssicherung zur Frühförderung mehrheitlich nicht verfolgt wurde. „Obwohl in sämtlichen Anfragebeantwortungen seitens Häupl und Wehsely stets das Gegenteil behauptet wurde, ist die Kontrolle der pädagogischen Qualität als mehr als mangelhaft zu bezeichnen“, so Blümel weiter: „Das ist nicht akzeptabel!“



Bemerkenswert war laut Stadtrechnungshof auch, dass die Zeitdauer von der erstmaligen Übermittlung der Daten bis zum endgültigen Datenabgleich durch die MA 11 mehr als ein Jahr in Anspruch nahm. Somit standen erst nach Ablauf des jeweiligen Kindergartenjahres jene Fälle fest, welche wegen Nichterfüllung der Kindergartenpflicht anzuzeigen waren.

„Wieviele Skandale und vernichtende Berichte des Stadtrechnungshof braucht Rot-Grün noch, damit endlich durchgegriffen wird?“, so Blümel abschließend.

