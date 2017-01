LR Holub: Zelt-Zonen könnten von Fischereiberechtigten genutzt werden

Leider blockieren fehlende Vorschläge von Fischereireferent Köfer bis heute eine Lösung

Klagenfurt (OTS) - Rund um die derzeitige Diskussion einer vollständigen Zelt-Erlaubnis für Fischereiberechtigte informiert Umweltlandesrat Rolf Holub heute, Mittwoch, über den aktuellen Sachverhalt. Demnach habe es bereits im Mai 2016 Gespräche mit Fischereireferent Köfer gegeben, um den Wünschen der Fischereiberechtigten so gut wie möglich entsprechen zu können. In diesen Gesprächen wurde vereinbart, dass LR Köfer als zuständiger Referent die Fischereivereinigung dazu einlädt, Gebietsvorschläge für Zelt-Zonen zu nennen – denn die Fischer sollten auf jeden Fall in die Entscheidung über Zelt-Zonen eingebunden werden: „Diese Vorschläge sollte LR Köfer wiederum dem Naturschutz rückmelden, damit Zelt-Zonen für die Fischer ermöglicht werden können. Leider war LR Köfer bis heute offenbar untätig und hat keine Gebietsvorschläge an den Naturschutz übermittelt“, erklärt Holub.

Das im Naturschutzgesetz festgehaltene Zeltverbot bestehe bereits seit mehreren Jahrzehnten und diene vor allem dazu, die heimische Tier- und Pflanzenwelt sowie sensible Biotoptypen zu schützen. Dies sei insbesondere im Hinblick auf die schützenswerte und wunderbare Kärntner Naturlandschaft eine verständliche Regelung. Der Schutz der Landschaft sei zudem in der Kärntner Landesverfassung verankert, Kärnten habe glücklicherweise immer stark auf den Schutz seiner Natur geachtet, so Holub.

Daher könne es auch keine völlige Freigabe des Zeltens für eine Interessensgruppierung in der freien Natur geben: „Ich denke, das ist auch für die naturbewussten Fischereiberechtigten verständlich. Festgelegte Zelt-Zonen wären im Sinne der Fischer und des Naturschutzes sicherlich ein guter Kompromiss und ermöglichen den Wunsch der Fischereiberechtigten“, so Holub. Auch in anderen Bundesländern, wie etwa in Vorarlberg, Tirol, Niederösterreich oder dem Burgenland, sei das Campieren in der freien Landschaft nicht zugelassen.

Das Kärntner Landesverwaltungsgericht habe zudem in einem kürzlich getroffenen Urteil klar festgelegt, warum es in Kärnten keine völlige Zeltfreigabe gibt: „Der Gesetzgeber schützt die Natur als Lebensgrundlage des Menschen, wobei hier insbesondere auf den Artenreichtum der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und deren natürliche Lebensräume hinzuweisen ist, welche durch den verbotswidrigen Aufenthalt in Zelten zweifelsfrei negativ beeinflusst werden kann“, so in einem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts, welches auch den Zeltbegriff definiert.

