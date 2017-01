Wien Margareten: Körperverletzung mit Messer

Wien (OTS) - Am 17. Jänner 2017 gegen 03.30 Uhr gerieten zwei Personen in einer Unterkunft in der Siebenbrunnengasse in Streit. Einer zog dabei ein Messer und verletzte sein Opfer im Gesicht. Bei dem Vorfall wurde auch eine Tür beschädigt. Das Opfer wurde durch Rettungskräfte erstversorgt. Ein 40-Jähriger wurde vor Ort festgenommen.

