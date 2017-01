Wien-Hernals: Erfolg gegen Einbrecherbande

Wien (OTS) - Nach Hinweisen von aufmerksamen Bürgern führten die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling im Oktober 2016 eine gezielte Personenkontrolle durch. Dabei wurden drei verdächtige Männer durch die Polizisten angehalten und kontrolliert. Obwohl sich die drei Angehaltenen als Touristen ausgaben, leiteten die Beamten ihre Beobachtungen an das Landeskriminalamt, Außenstelle West, weiter. Nachdem es im vergangenen Herbst zu einer Häufung von Einbrüchen in den Bezirken Hernals, Währing und Döbling gekommen war, wurde durch das Landeskriminalamt hinsichtlich der drei Verdächtigen in Zusammenarbeit mit der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) eine Observation veranlasst. Im Zuge dieser beobachteten die Beamten die 3 Männer bei einem Einbruch und nahmen sie fest. Bei der Festnahme leisteten die Tatverdächtigen heftigen Widerstand, wobei ein Beamter verletzt wurde. Im Verlauf der Erhebungen konnten den Männern noch weitere Einbrüche zugeordnet werden. Bei den Festgenommenen wurden eine größere Menge an Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro sichergestellt werden.

