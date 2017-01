ORF SPORT + mit der Mannschaftsführersitzung vor dem Super-G in Kitzbühel live

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 19. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Antholz (Damen 15 km Einzel) um 14.15 Uhr und von der Mannschaftsführersitzung vor dem Super-G in Kitzbühel um 17.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.00 Uhr, die Höhepunkte von der Beachvolleyball World Tour Season 2016 um 19.00 Uhr, vom Herren-Abfahrtstraining in Kitzbühel um 20.15 Uhr und von den Österreichischen Tanz-Meisterschaften im Rock’n’Roll um 21.50 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Nach Ruhpolding wechselt der Biathlon-Tross nach Italien. In Antholz, der sechsten Station in dieser Weltcup-Saison, stehen vom 19. bis 22. Jänner Einzelwettkämpfe, Massenstart- und Staffel-Bewerbe auf dem Programm.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

ORF SPORT + ist live dabei beim 77. Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Live zu sehen sind die Mannschaftsführersitzungen vor den Rennen sowie die Pressekonferenzen nach den Bewerben. Weiters zeigt ORF SPORT + die Höhepunkte des Abfahrtstrainings, aller Rennen und des Kitz Charity Race.

Moderator ist Andreas Felber.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 18. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

