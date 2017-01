Erni Mangold und Josef Hader zu Gast in „Stöckl.“

Am 19. Jänner um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Anlässlich des bevorstehenden 90. Geburtstags von Erni Mangold trifft die populäre österreichische Schauspielerin in der aktuellen Ausgabe des Nighttalks „Stöckl.“ am Donnerstag, dem 19. Jänner 2017, um 23.05 Uhr in ORF 2 bei Barbara Stöckl auf ihren Schauspielkollegen Josef Hader. Ein unkonventionelles Duo, das sich versteht. Die beiden spielten zuletzt im Oberösterreich-„Landkrimi“ „Der Tote am Teich“ ein Mutter-Sohn-Gespann. ORF 2, ORF III, Ö1 und 3sat gratulieren der Kammerschauspielerin mit zahlreichen Sendungen – u. a. mit dem neuen TV-Porträt „Erni Mangold – Ich mach was ich will“, dem Film „Der letzte Tanz“, einem dreiteiligen ORF-III-Programmabend und der Produktion „Das Feuer der alten Dame“ im Rahmen der Ö1-„Hörspiel-Galerie“. Erni Mangold ist weiters Gast von Grissemann und Stermann in „Willkommen Österreich“, kommt ins „heute leben“-Studio und plaudert mit Eva Rossmann im „Café Sonntag“. Voraussichtlich 2017 wird Mangold zudem in der ORF-Stadtkomödie „Herrgott für Anfänger“ (AT) im ORF zu sehen sein. (Details sind unter presse.ORF.at abrufbar).

Erni Mangold ist ein Unikat. Unangepasst, direkt – doch gerade dadurch hat sie einen gewissen Charme, dem ihr Publikum erliegt. Bereits mit 15 Jahren nahm sie ihren ersten Schauspielunterricht. Bis heute bespielt sie mit größtem Erfolg die Bühnen des Landes und machte sich bei Film und Fernsehen einen Namen. Viele große Persönlichkeiten wie O.W. Fischer oder Bruno Kreisky waren glühende Verehrer der Schauspielerin, die sie abblitzen ließ. Erni Mangold führte einst ein wildes Leben und kann von vielen durchzechten Nächten mit ihrem guten Freund Helmut Qualtinger erzählen. Es scheint, als hätte sie nichts von ihrer Energie und ihrem Tatendrang verloren. An ihrem Geburtstag am 26. Jänner spielt sie in der Premiere von „Harold & Maude“ in den Kammerspielen der Josefstadt die Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann und einer alten Dame.

Auch Josef Hader zählt zur unkonventionellen Sorte unter Österreichs Künstlern und wohl auch gerade deshalb zu den bekanntesten und beliebtesten Kabarettisten des Landes. Aufgewachsen auf einem Bauernhof im Waldviertel besuchte er das Stiftsgymnasium Melk. Schließlich verschlug es ihn nach Wien, wo er zunächst Germanistik und Geschichte auf Lehramt studiert hatte, ehe sich die großen Erfolge im Kabarett und Schauspiel einstellten. Nun erfüllte sich der bald 55-Jährige einen Traum: Für seinen neuen Film „Wilde Maus“, der ab 17. Februar im Kino läuft, war er erstmals Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller zugleich. Die Tragikomödie, eine Geschichte rund um einen gekündigten Musikkritiker auf Rachefeldzug, wird im Rahmen der Berlinale präsentiert und damit auch ins Rennen um den Goldenen Bären gehen.

„Stöckl.“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at