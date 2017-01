Vorschau 2017: Mit Qualitätsoffensive zu mehr Stammkunden

Der Veranstaltungskalender des Austria Center Vienna ist prall gefüllt – 13 Großkongresse & zahlreiche internationale Firmen schätzen die Qualität von Österreichs größtem Konferenzzentrum.

Wien (TP/OTS) - Der Veranstaltungskalender 2017 ist prall gefüllt – 13 Großkongresse und zahlreiche internationale Firmen schätzen die Qualität von Österreichs größtem Konferenzzentrum und vertrauen auf die Kompetenz des Teams. Die gesamte Destination Wien profitiert von 110.000 internationalen Kongressgästen, die 2017 im Austria Center Vienna erwartet werden.

Die von Direktorin Dr. Susanne Baumann-Söllner initiierte Qualitätsoffensive trägt Früchte. Die Modernisierung des Gebäudes, der verstärkte Fokus auf Digitalisierung sowie ein motiviertes Team und Kooperationspartner mit langjähriger Erfahrung sind ausschlaggebend für die hohe Qualität in der Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen. Immer mehr Neukunden entscheiden sich für das Austria Center Vienna, zufriedene Kunden kommen wieder. Firmen wie PORR oder Deichmann aber auch große internationale Kongresse wie der europäische Radiologenkongress und der Kongress der Geowissenschaftler zählen zu den Stammkunden. Insgesamt werden momentan um die 110.000 internationale TeilnehmerInnen erwartet.

Treffpunkt zum Austausch von medizinischen Forschungserkenntnissen

Neu gewinnen konnten das Team des Austria Center Vienna unter anderem die internationale Konferenz zum Thema Alzheimer & Parkinson Diseases (AD/PD), zu dem Ende März bis zu 3.000 SpezialistInnen kommen, im Mai folgt die internationale „Conference of Nuclear Cardiology and Cardiac CT“ und Ende Juni werden 1.000 StahlexpertInnen erwartet („European Steel Technology & Application Days“ ESTAD 2017). Die Herbstsaison startet mit dem Weltkongress der Frauenheilkunde und Geburtshilfe („International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology“ ISUOG) und Anfang November ist der europäische Kongress für gynäkologische Onkologie („Congress of the European Society of Gynaecological Oncology“ ESGO) mit über 3.000 TeilnehmerInnen im Haus.

Auch bei diesen Kongressen soll eine stabile Partnerschaft mit den Veranstaltern aufgebaut werden. „Aufgrund der tollen Betreuung durch unsere Event Manager und Kooperationspartner vor Ort, können wir viele Neuakquisen der vergangenen Jahre nun schon Stammkunden nennen. Das freut mich unheimlich - ein Veranstalter der wiederkommt, zeigt den Erfolg unserer Strategie“, so Baumann-Söllner.

Zufriedene Kunden kommen wieder

Neben dem europäischen Radiologenkongress (ECR, mehr als 20.000 TeilnehmerInnen) und dem ebenfalls jährlich stattfindenden Kongress der Geowissenschaftler (EGU, über 13.000 TeilnehmerInnen) wird auch die renommierte „International Breast Cancer Conference“, die schon 2015 im Haus war, diesen März mit rund 4.000 Personen wiederkommen. Ein weiterer Stammkunde ist der europäische Herz-Thoraxchirurgie-Kongress (EACTS) mit 4.000 TeilnehmerInnen, der zum dritten Mal im Austria Center Vienna stattfindet. Auch 2021 ist fixiert.

Bereits 2009 im Austria Center Vienna vertreten, sind auch heuer wieder 6.000 Intensivmediziner („European Society of Intensive Care Medicine“ ESICM) vor Ort. Auch die Veranstalter des europäischen nuklearmedizinischen Kongresses (EANM, 5.000 TeilnehmerInnen) sind vom Angebot des Kongresszentrums überzeugt und kommen nach 2017 im Jahr 2020 wieder.

Dazu kommen Firmentagungen und Hauptversammlungen von internationalen und nationalen Unternehmen, die das Austria Center Vienna aufgrund der vielen räumlichen Möglichkeiten schätzen: „Es ist toll zu sehen, dass sich die infrastrukturellen Investitionen der letzten Jahre bezahlt machen. Internationale Kongresse nutzen das vielfältige Raumangebot, das wir in den letzten Jahren immer mehr ausgebaut haben. 2016 wurden zum Beispiel 600 m² zusätzliche Flächen direkt neben dem Eingang gestaltet, um Räumlichkeiten - unter anderem für innovative Meetingformate - zu schaffen“, so Baumann-Söllner.

Führende Kongressorganisatoren treffen sich in Wien

Gemeinsam mit dem Vienna Convention Bureau hat das Team des Austria Center Vienna es geschafft 2017 den renommierten „Associations World Congress“ nach Wien zu holen. Die Fortbildungs- und Networkingkonferenz für internationale Verbände bietet die einzigartige Möglichkeit die Destination Wien sowie die Vorzüge des Austria Center Vienna wichtigen Entscheidungsträgern zu präsentieren, um die internationale Top-Positionierung der Kongressdestination auch in Zukunft weiter zu stärken

Ausbau der Qualitätsoffensive 2017

Das moderne Look & Feel wird durch den Umbau des Saals N und die Modernisierung der Foyer Cafés auf drei Ebenen fortgeführt. Die Leitung des Teams Event Management wurde mit Ende 2016 von Markus Feichtinger übernommen, der seit 12 Jahren im Unternehmen tätig ist. Dr. Susanne Baumann-Söllner ist überzeugt von der Neustrukturierung des Teams: „Der langjährige Sales Manager Markus Feichtinger kennt das Austria Center Vienna sehr gut, weiß aber auch bestens über die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden Bescheid. Sein Engagement ist unglaublich motivierend für das gesamte Team. Mit ihm und Ronald Wittenberg, der für die Koordination der Eventtechniker zuständig ist, sind wir perfekt für die bevorstehende Kongresssaison gewappnet.“

Über die IAKW-AG

Die IAKW-AG (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, Aktiengesellschaft) ist verantwortlich für die Erhaltung des Vienna International Centre (VIC) und den Betrieb des Austria Center Vienna. Das Austria Center Vienna ist mit 24 Sälen, 180 Meetingräumen sowie rund 22.000 m2 Ausstellungsfläche Österreichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den Top-Playern im internationalen Kongresswesen. Die IAKW-AG und damit das Austria Center Vienna stehen unter der Leitung von Vorständin Dr. Susanne Baumann-Söllner. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.acv.at

