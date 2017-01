„Eco“ am 19. Jänner: Die nächste Steuerreform – was die Regierung will, wer profitieren könnte

Außerdem: E-Autos holen auf und kluge Textilien

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 19. Jänner 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Die nächste Steuerreform – was die Regierung will, wer profitieren könnte

Gute Vorsätze, Reformpläne, Ankündigungen: So startete die Regierung auch in dieses neue Jahr. Am Montag präsentierte Finanzminister Hans Jörg Schelling seine Vorstellungen, nachdem in der Woche zuvor Bundeskanzler Christian Kern seinen „Plan A“ vorgelegt hatte. Ein zentrales Thema bei beiden: Reformen im Steuersystem. Die Abschaffung der sogenannten „kalten Progression“, weniger Körperschaftssteuer für Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, oder eine Gebührenbremse – das sind nur einige der Stichworte, die gefallen sind. Doch was heißt das alles ganz konkret? Bericht: Bettina Fink, Johannes Ruprecht.

E-Autos holen auf: Für wen sich der Umstieg lohnt

Der Verkauf von Elektroautos hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Zwar ist die Gesamtzahl bescheiden: Nicht einmal 9.000 E-Autos sind auf Österreichs Straßen unterwegs. Trotzdem werden E-Pkws immer interessanter. Mehr Ladestationen, deutlich höhere Reichweiten und eine Förderung von 4.000 Euro kurbeln den Verkauf an. Was kosten Diesel- und E-Auto im Vergleich und für wen rechnet sich der Umstieg? Bericht: Georg Krammer.

Kluge Textilien – der Stoff der Zukunft

Kompostierbare Unterwäsche, bakterienfressende Hemden, gestickte Batterien, Matratzen mit Sensoren zur Überwachung von Babys und Inkontinenz-Einlagen für Pflegebedürftige, schallschluckende Stoffe – all das sind neue Entwicklungen von Vorarlberger Textilbetrieben. Das westlichste Bundesland ist führend bei der Veredelung von Stoffen. Diese „klugen Textilien“ werden in den nächsten Wochen auf den Markt kommen. „Eco“ hat sich schon jetzt angeschaut, was die Stoffe der Zukunft können. Bericht: Marion Flatz-Mäser.

„Eco“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at