WKÖ bietet kostenlose Webinare für Ein-Personen-Unternehmen

Erfolgreiches Weiterbildungsprogramm geht in die nächste Runde – vier hochkarätige Online-Seminare für Ein-Personen-Unternehmen

Wien (OTS) - Auch 2017 bieten die Wirtschaftskammern wieder österreichweit kostenlose Webinare an. Ein-Personen-Unternehmen können an diesen Online-Seminaren unkompliziert zu Hause am PC teilnehmen. Der Ablauf: Experten präsentieren live die wichtigsten Inhalte zum jeweiligen Thema in Form einer Interviewsituation. Mittels Chat hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Feedback zu geben. Die Antwort des Vortragenden erfolgt live. Zusätzlich kommen Videos, Simulationen und Folien zum Einsatz, um die Inhalte zu veranschaulichen.

„Die EPU-Webinare finden großen Anklang! Bereits mehr als 5.000 Personen haben in den vergangenen 3 Jahren daran teilgenommen und von der kostenlosen Weiterbildung direkt am eigenen PC profitiert. Die Entfernung zum Vortragenden spielt keine Rolle mehr, und das schätzen die Ein-Personen-Unternehmen.“, bringt es Roman Riedl, EPU-Beauftragter der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), auf den Punkt.

Aus einer Liste von zehn Vorschlägen haben Ein-Personen-Unternehmen im Zuge eines Online-Votings vier Wunschthemen gewählt, die ab März starten:





Verkaufen - Für alle, die lieben was sie tun, aber hassen, zu verkaufen

(2.3.2017, 10.00 – 11.00 h; 9.3.2017, 19.00 – 20.00 h)

Erfolgsfaktor: Der USP Ihrer Persönlichkeit

(1.6.2017, 10.00 – 11.00 h; 8.6.2017, 19.00 – 20.00 h)

Content statt Werbung - So erreichen Sie Ihre Zielgruppe

(14.9.2017, 10.00 – 11.00 h; Do, 21.9.2017, 19.00 – 20.00 h)

Erfolgreich verhandeln - Ziele erreichen - Partner binden

(23.11.2017, 10.00 – 11.00 h; 30.11.2017, 19.00 – 20.00 h)

Informationen und Anmeldung zu den Webinaren für EPU finden sie unter http://epu.wko.at/webinare





Weitere Webinare der Wirtschaftskammer mit Fokus auf den Chancen der Digitalisierung finden Sie unter www.unternehmerservice.at. (PWK042/ES)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Mag. Roman Riedl

EPU-Beauftragter

Tel.: + 43 590900-3508

Email: roman.riedl @ wko.at

https://epu.wko.at