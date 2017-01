E-Mobilität & smarte Gebäude

Internationale Konferenz im März in Oberösterreich

Linz/Wels/Brüssel (OTS) - Nur noch wenige Wochen bis zum globalen Branchentreffen der europäischen Energieexperten vom 1. bis 3. März 2017 in Wels bei den World Sustainable Energy Days des Energiesparverbandes des Landes Oberösterreich.

Die internationale Konferenz “E-Mobilität & smarte Gebäude“ am 3. März stellt dabei das Zusammenspiel von Elektromobilität und smarten Gebäuden ins Zentrum. Präsentiert werden dazu Lösungen rund um Gebäudeintegration, Energiemanagement, Speicher und Ladestationen. Auch ein Status quo und Perspektiven der Fahrzeugtechnik sowie eine Betrachtung von Elektrofahrzeugen unter Wirtschafts- und Umweltaspekten stehen am Programm. Die Konferenz zeigt Erfahrungen mit der Markteinführung der Elektro-Mobilität in anderen Ländern, wie Deutschland und aus Norwegen, dem führenden Land in Sachen E-Mobilität.

Zum Thema "E-Auto & Smart Home" gibt es auf dem Stand des OÖ Energiesparverbandes auf der parallel stattfindenden Energiesparmesse (Halle 20) eine Sonderschau, die für die Konferenzteilnehmer/innen zugänglich ist.

Ab sofort ist das detaillierte Konferenzprogramm mit überraschenden Themenschwerpunkten und hochkarätigen internationalen Fachreferenten verfügbar:

http://www.wsed.at/world-sustainable-energy-days.html

Werden Sie Teil der Europäischen Energiewende!

Sechs Fachkonferenzen zu Energieeffizienzthemen bieten ein umfassendes Informationspaket rund um die Themen Märkte, Strategien, Forschung & Innovation, Technologien, Geschäftsmodelle, Finanzierung und Best Practice Lösungen. Interaktive Events bieten viele Gelegenheiten fürs Networking und für neue Kooperationen.

Die Veranstaltungen der Europäischen Energieeffizienz Konferenz 2017 umfassen:

- Europäische Forschungskonferenz: Gebäude

- Europäische Niedrigstenergie-Gebäudekonferenz

- Young Researchers Conference: Energy Efficiency

- Konferenz Energieeffizienz-Dienstleistungen

- Konferenz E-Mobilität & smarte Gebäude

- "Energy Efficiency Watch" Konferenz

- Fachexkursion Niedrigstenergie-Gebäude & Kooperationsplattform

- Energiesparmesse, führende Messe im Bereich Energieeffizienz mit 100.000 Besucher/innen & 1.600 Ausstellern jährlich

Die "World Sustainable Energy Days" sind eine der größten jährlichen Konferenzen in diesem Bereich in Europa. Veranstaltet wird die Konferenz vom OÖ Energiesparverband, einer Einrichtung des Landes Oberösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

OÖ Energiesparverband

Mag. Christine Öhlinger

christine.oehlinger @ esv.or.at