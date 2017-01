FPÖ-Neubauer bleibt beim Nein zur Pensionsautomatik

"Menschen einem Automatismus zu unterwerfen, ist hochgradig unsozial"

Wien (OTS) - "Solange das faktische Pensionsantrittsalter Welten vom gesetzlichen entfernt ist und Arbeitsplätze für die Generation 50plus Mangelware sind, brauchen wir über eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters nicht im Entferntesten nachzudenken und schon gar nicht dürfen wir solch sensible politische Instrumente einem Automatismus unterwerfen", sagte heute der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer in einer Stellungnahme zu ÖVP-Finanzminister Schellings Ansinnen, der dieses Thema wieder einmal aus der politischen "Mottenkiste" geholt habe.

„Bereits 2008 kam diese Idee von Wilhelm Molterer und wurde zuletzt unter anderen von Reinhold Mitterlehner aufgewärmt. Bereits damals hat die FPÖ dies abgelehnt, weil man so die arbeitende Bevölkerung, die bereits mit geringen Löhnen bei galoppierender Teuerung konfrontiert ist, zu einem fremdgesteuerten Spielball macht. Das haben sich die Menschen, die jahrzehntelang ins System einbezahlt haben, nicht verdient", so Neubauer weiter.

"Erst müssen alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, um das faktische Pensionsantrittsalter möglichst nahe an das gesetzliche heranzuführen. Es gehen nach wie vor immer noch viele hochdotierte Beamte zu früh in Pension, insbesondere in Wien. Daher fordern wir ein Pensionssystem nach ASVG ohne Privilegien und die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger. Gleichzeitig ist der Zugang zum Arbeitsmarkt sektoral für ausländische Arbeitnehmer zu schließen", so Neubauer.

