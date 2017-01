LFI bietet neuen Kurs "MFA-Onlineantragstellung" an

Angebot für Bäuerinnen und Bauern, die Serviceportal eAMA nutzen möchten

Wien (OTS) - Das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI) Österreich hat einen neuen Onlinekurs entwickelt, der die agrarische Flächendigitalisierung und die Onlineantragstellung einfach und nachvollziehbar erklärt. In der rund vier Unterrichtseinheiten (abhängig von Internetanbindung und Erfahrung) umfassenden Onlineschulung werden die erforderlichen Schritte und Eingabemasken für eine erfolgreiche Antragstellung vorgestellt. Weiters werden die Grundlagen der digitalen Flächenermittlung - die digitale Hofkarte - erklärt, auch das Internetserviceportal eAMA wird in einer Übersicht dargestellt. Bei INVEKOS-GIS werden die Voraussetzungen für die Anwendung, die Benutzeroberfläche sowie für die Flächendigitalisierung das Arbeiten mit Feldstücken und Schlägen behandelt. Insbesondere wird auf die Erfassung der Schlagattribute eingegangen und die Schritte für die Antragstellung werden dargestellt.

"Bäuerinnen und Bauern wird mit diesem Onlinekurs ergänzend zu den Informationen und Hilfestellungen auf der Homepage der Agrarmarkt Austria die Möglichkeit geboten, den Mehrfach- und den Herbstantrag über das Internetserviceportal eAMA zu tätigen", wird vonseiten der Landwirtschaftskammer betont. Die Onlineschulung sei interaktiv, die einzelnen Abläufe würden Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Anwender durchgeführt.

Für Projektleiter Gerald Pfabigan, der für die Umsetzung des Onlinekurses zuständig ist, liegen die Vorteile klar auf der Hand: "Bewirtschafter, welche den Mehrfachantrag stellen, können orts- und zeitunabhängig am Computer die Kursinhalte selbständig durchgehen. Der Onlinekurs kann nach Freischaltung 18 Monate beliebig oft besucht werden."

Gute Erfahrungen mit Onlinekursen

"Wir haben bereits gute Erfahrungen mit Onlinekursen gemacht, daher haben wir uns erneut für diese neue und innovative Lernmethode als Zusatzangebot entschieden", betont LFI-Bundesgeschäftsführer Bernhard Keiler. Im LFI Bildungsprogramm finden sich jetzt schon zahlreiche Online-Kurse wie beispielsweise der UBB-Onlinekurs "Biodiversitätsflächen - Was soll ich anbauen?", der TGD-Kurs "Biosicherheitsmaßnahmen am landwirtschaftlichen Betrieb - Wie schütze ich meinen Tierbestand vor Krankheiten", der Kurs "Grundlagen einer professionellen Almbewirtschaftung", die Online-Hygieneschulung, Allergeninformationen, einige EDV-Schulungen sowie die Schulung "Traktor im Straßenverkehr" an. Das Online-Angebot des LFI wird laufend erweitert. "Dieser Onlinekurs ist in seiner Form einzigartig. Bäuerinnen und Bauern, die das Internetserviceportal eAMA nutzen wollen, bekommen hier das nötige Rüstzeug und können selbstständig einen Flächenantrag stellen", so Keiler.

Weitere Informationen zum MFA-Onlinekurs und eine kostenlose Demoversion sind unter http://elearning.lfi.at zu finden, hier kann man sich auch für einen Teilnehmerbetrag von 35 Euro anmelden. Der Onlinekurs ist ab sofort abrufbar, Interessenten erhalten ihre persönlichen Zugangsdaten für die Lernplattform e.lfi.at in ihrem Bundesland. Die Schulung ist dann 18 Monate lang für sie freigeschalten. (Schluss)





