Dauerfrost: Gas als zuverlässiger und günstiger Garant für Wärmeversorgung

Wien (OTS) - Österreich ist für die derzeitige Kältewelle gut gerüstet: Die Gasspeicher waren zu Beginn des Winters voll und sind derzeit am Höhepunkt des Winters noch immer zu knapp 50 Prozent gefüllt. Der günstige Energieträger steht bei Konsumenten hoch im Kurs.

In Österreich herrscht derzeit Dauerfrost: Die klirrend kalten Temperaturen sollen voraussichtlich noch bis Ende Jänner anhalten. Damit steigt die Nachfrage nach Gas von Haushalten, Wirtschaft und Kraftwerken stark an. Mag. Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) beruhigt: „In den Speichern befindet sich noch genug Gas, um Österreich für die restliche Heizperiode gut zu versorgen: rund 4,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas.“ Damit sind Österreichs Gasspeicher laut Zahlen von Gas Infrastructure Europe noch immer knapp zur Hälfte voll.

Kostengünstiges Heizen mit Erdgas

Die Versorgung mit Erdgas ist dabei nicht nur sicher, sondern auch preiswert. Eine aktuelle Analyse der gesamten Energie- sowie Investitionskosten, durchgeführt von der Österreichischen Energieagentur, belegt: Mit Erdgas-Brennwertgeräten heizen Kunden am kostengünstigsten – und zwar sowohl in thermisch sanierten und unsanierten Gebäuden als auch in Neubauten. Ein weiterer Pluspunkt der Gasthermen ist deren Umweltverträglichkeit: Erdgasbrennwertgeräte stoßen verglichen mit anderen Heizsystemen kaum Feinstaub aus und haben insgesamt sehr niedrige Belastungswerte. „Sauberes Erdgas ist ein Garant für eine leistbare und zuverlässige Grundversorgung und als Partner der Erneuerbaren auch im künftigen Energiesystem unverzichtbare: Es liefert auch dann zuverlässig Energie, wenn Erneuerbare wie Wasserkraft, Photovoltaik oder Wind kaum mehr Energie produzieren können. Diese Rolle muss auch in der nationalen Energiestrategie entsprechend verankert werden “, sagt Mock.

Erdgasspeicher sichern Energieversorgung

Aktuell laufen die österreichischen Gaskraftwerke auf vollen Touren – vor allem weil Wasser- und Fließkraftwerke aufgrund der extremen Niedrigwasserstände im Winter nur beschränkt genutzt werden können und auch andere erneuerbare Energiequellen wie etwa die Photovoltaik wegen Hochnebels kaum Energie mehr liefern können.

Mock: „Österreich ist mit Gas bestens aufgestellt. Mit den Erdgas-Reserven können wir die extremen Bedarfsspitzen an besonders kalten Wintertagen zuverlässig und rasch ausgleichen. Damit garantiert die österreichische Gaswirtschaft ihren Kunden ein wohlig warmes Zuhause sowie eine sichere Stromversorgung.“

Jahresbedarf: Acht Milliarden Kubikmeter Gas

In einem durchschnittlichen Jahr verbrauchen Gaskunden und Kraftwerksbetreiber in Österreich zwischen sieben und acht Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die nationale Gasspeicherkapazität beträgt insgesamt mehr als acht Milliarden Kubikmetern: Die RAG speichert mehr als sechs Milliarden Kubikmeter und die OMV rund 2,48 Milliarden Kubikmeter Gas. Somit kann in Österreich mehr als ein Jahresbedarf Gas gespeichert werden. Das gelagerte Gas sichert zudem nicht nur die nationale Versorgung, sondern auch die in manchen Nachbarländern. Die österreichische Gaswirtschaft nimmt damit eine verantwortungsvolle Rolle innerhalb von Europa ein.

Über Erdgas

Erdgas nimmt in der umweltbewussten Energieversorgung eine Schlüsselrolle ein: Die Energie der Zukunft lässt sich effizient und komfortabel fürs Heizen, die Warmwasserbereitung, Kälte- und Stromerzeugung und als Kraftstoff für Automobile einsetzen. Erdgas verbrennt ohne Feinstaub und Partikel und ist damit der emissionsärmste fossile Energieträger. Er eignet sich hervorragend als Ersatz für Benzin oder Diesel, die höhere Umweltbelastungen verursachen.

Grafik zum Heizkostenvergleich der Österreichischen Energieagentur:

http://www.ots.at/redirect/pressecenter1

Quelle: Heizkostenvergleich der Österreichischen Energieagentur;

https://www.energyagency.at/fakten-service/heizkosten/neubau.html

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW)

Mag. Michael Mock

Geschäftsführer

mock @ gaswaerme.at

Tel.: +43/1/513 15 88-13