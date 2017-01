Wendy auf der großen Leinwand - Das Sonderheft zum Kinofilm ab 26.1.

Im Galopp geht es für Wendy ins Kino! Zum neuesten Leinwandabenteuer von Bantry Bay und Sony Pictures erscheint am 26.1. das "Wendy - Der Film"-Sonderheft mit Infos zum Filmdreh und super Extra.

Wenn Wendy gemeinsam mit ihrem Pferd Dixie am 26.1. im Kino startet, wird zeitgleich auch das passende Sonderheft zum Film veröffentlicht. Auf die Leserinnen warten exklusive Interviews mit den Darstellern sowie spannende Hintergrundgeschichten und Backstage-Bilder, zusammen mit einem tollen "Best Friends"-Schmuck-Set als Extra. Das Magazin bietet zudem traumhafte Poster, knifflige Rätsel und eine exklusive Verlosung von Filmrequisiten.

Produziert wird der Kinofilm von der Bantry Bay Productions GmbH in Koproduktion mit der Deutschen Columbia Pictures Filmproduktion GmbH. Ab 26.1. bringt Sony Pictures Releasing GmbH den Film in die deutschen Kinos.

Das Sonderheft zu "Wendy - Der Film" erscheint einmalig. Das reguläre Mädchenmagazin Wendy, auf dem das Drehbuch des Films basiert, erscheint dreiwöchentlich und richtet sich vorwiegend an Mädchen zwischen 7 und 11 Jahren sowie ältere Fans der führenden Pferdezeitschrift. Weitere Produkte zu Wendy sind zudem im Ehapa-SHOP unter http://www.ehapa-shop.de/wendy zu finden.

Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c in der Wendy beträgt 7.500 Euro. Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 10.2. Weitere Informationen und Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail:

d.eggert @ egmont.de.

