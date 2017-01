Grüne Wien/Hebein: „Bedaure Unterbrechung der Verhandlungen über eine Reform der Mindestsicherung“

Wien (OTS) - „Ich habe vollstes Verständnis für die Personal-Diskussionen innerhalb der SPÖ. Dennoch bedaure ich sehr, dass nach dem Rücktritt von Sonja Wehsely die Verhandlungen über den ‚Notruf’ Mindestsicherung gestern unterbrochen worden sind“, sagt Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien.

„Wir erwarten, dass das Wort des Bürgermeisters hält und wir diese harten Verhandlungen im Sinne der sozialen Sicherheit Wiens rasch mit einer politisch zuständigen Ansprechperson in der SPÖ abschließen können. Schließlich waren wir Anfang Jänner in diesen Verhandlungen schon sehr weit“, so Hebein.



So sei man sich über einen Schwerpunkt bereits einig gewesen: ein Anreizsystem für junge Menschen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Hebein: „Diese jungen Leute müssen so rasch wie möglich wieder raus aus der Mindestsicherung. Dafür wollen wir Angebote schaffen.“



Rot-Grün stehe für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. „Unser Notruf ist die Mindestsicherung. Sie soll das Leben in Krisenzeiten erleichtern“, unterstreicht Hebein.



