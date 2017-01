Karas gratuliert Tajani zur Wahl zum Parlamentspräsidenten

"Proeuropäische Kräfte vereinen und entschlossene Antwort auf May, Trump und Putin geben"

Straßburg (OTS) - 17. Jänner 2017 (ÖVP-PD) "Im Namen aller ÖVP-Europaabgeordneten gratuliere ich Antonio Tajani zu seiner Wahl zum Präsidenten des Europäischen Parlaments", so der Europaabgeordnete Othmar Karas heute in Straßburg.****

"Ich begrüße, dass er seine Rolle als überparteilicher 'Speaker of the House', als Sprecher der Bürgerkammer Europas versteht. Jetzt geht es darum, alle proeuropäischen Kräfte zu vereinen und eine entschlossene, gemeinsame Antwort auf die Erklärungen von Theresa May, Donald Trump und Wladimir Putin zu geben", betonte Karas.

"Die zwischen der Europäischen Volkspartei und den europäischen Liberalen vereinbarte proeuropäische Zusammenarbeit bietet eine gute Grundlage dafür", so der Europapolitiker.

Die Europäische Volkspartei (EVP) und die europäischen Liberalen (ALDE) haben heute beschlossen, in folgenden Punkten eng zusammenzuarbeiten:

1. Die EU handlungsfähig machen, Initiative zur Weiterentwicklung der EU

2. Mehr Arbeitsplätze durch mehr Zusammenarbeit, mehr Wachstum, mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine Stärkung des Binnenmarktes

3. Umsetzung des Pariser Klimaabkommens

4. Neuer EU-Mechanismus zur Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten in den Mitgliedstaaten

5. Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit der EU

