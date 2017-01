TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 18. Jänner 2017 von Michael Sprenger - Der Abschied der Patriarchen

Innsbruck (OTS) - Der mächtige Erwin Pröll macht den Anfang, sein Parteifreund Josef Pühringer wird im Frühjahr folgen. Michael Häupl muss seine Hofübergabe noch regeln. Der Abschied der alten Männer könnte als Chance genützt werden.

Die Zeit der Langzeitländerchefs geht zu Ende. Damit könnte sich das innenpolitische Machtgefüge neu regeln oder neu regeln lassen. Sowohl in der ÖVP und SPÖ als auch im Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Nicht zuletzt könnten sich mit dem Abschied der Patriarchen die absolutistisch anmutenden Strukturen in den Bundesländern ändern. Der Reihe nach: Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll war die unbestrittene Nummer 1 in der ÖVP. Mit der Verteidigung von absoluten Mehrheiten hatte Pröll längst ein Alleinstellungsmerkmal unter den heimischen Politikern. Da konnten in anderen Ländern Schwarze und Rote nur noch davon träumen. So wie Josef Pühringer und Michael Häupl war Pröll zudem mit einem Gespür für das Politische ausgestattet, das vielen Politikern im Bund längst abhanden gekommen ist.

Pröll gab die Richtung in seiner Partei vor, sagte dem ÖVP-Obmann, was zu tun sei. Reinhold Mitterlehner musste zuletzt zur Kenntnis nehmen, dass er nicht einmal bei Personalfragen freie Hand hatte (Wechsel im Innenministerium). Pühringer war da vergleichsweise vornehmer, aber um nichts weniger bestimmt, wenn es um seine Machtinteressen ging. Häupl, der starke Mann in der SPÖ, musste hingegen zur Kenntnis nehmen, dass sein Einfluss (Faymann-Sturz) schon im Schwinden begriffen ist. Aber so wie seine schwarzen Amtskollegen ist er ein Machtmensch alter Schule. Dass Häupl zu Pröll noch dazu eine persönliche Freundschaft pflegte, wundert da wohl wenig.

Alle drei waren sich zudem einig, immerzu dann den Föderalismus für sich zu entdecken, wenn es um die Verteidigung ihres Machteinflusses ging. Wenn Linz, St. Pölten und Wien nicht wollten, konnte der Bund nur Däumchen drehen und in die Luft schauen. Da war den Landesfürsten die Parteifarbe immerzu egal.

Die Macht im Lande sicherten sie sich derweil mit vordemokratischen Strukturen ab: Politik durch Inserate, willfährige Medien, feudales Mäzenatentum, gezielte Förderungen sowie Jobs und Auftragsvergaben im nicht-transparenten Stil. Wer nicht kuschte, wurde mit Liebesentzug bestraft – oder dem wurde offen gedroht (Pröll-Privatstiftung). Wenn jetzt die Landesfürsten beginnen, die politische Bühne zu verlassen, dann könnte und sollte ein Neuanfang auf allen Ebenen versucht werden. Wenn im Bund das geöffnete Mondfenster jetzt nicht genützt wird, können sich in den Ländern die altbekannten Strukturen wieder rasch verhärten.

