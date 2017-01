Mitterlehner: Antonio Tajani steht für starke, verbindende und geeinte Europapolitik

ÖVP-Bundesparteiobmann gratuliert dem Kandidaten der Europäischen Volkspartei zur Wahl als EU-Parlamentspräsident

Wien (OTS) - ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Reinhold Mitterlehner gratuliert dem Italiener Antonio Tajani zur Wahl zum Präsidenten des Europäischen Parlaments. Der Kandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) konnte sich heute gegen den Kandidaten der Sozialdemokratischen Fraktion durchsetzen. "Europa steht vor großen Aufgaben. Gerade in herausfordernden Zeiten brauchen wir Persönlichkeiten an der Spitze, die als Brückenbauer zwischen den politischen EU-Ebenen und den Bürgern fungieren. Antonio Tajani steht für eine starke, verbindende und geeinte Europapolitik, in der weniger Bürokratie sondern mehr politische Maßnahmen auf der Tagesordnung stehen", so Mitterlehner.

Mit Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rats, Jean-Claude Juncker als Präsident der Europäischen Kommission und Antonio Tajani als EU-Parlamentspräsident bleibt die EVP die führende bürgerliche Kraft. "Die ÖVP ist und bleibt die einzige Europapartei in Österreich. Unser Ziel ist, Europa weiterzuentwickeln statt den Populisten zu überlassen. Dazu gehört, enger zusammenzurücken und mehr Solidarität einzufordern. Klar ist: Ob es sich um die Flüchtlingskrise, Wirtschaft, Klima- und Umweltthemen oder um die weltpolitische Ausrichtung in einer globalisierten Zeit handelt, wir können die großen Herausforderungen nur gemeinsam als Europa bewältigen", appelliert Mitterlehner, der auf gute Zusammenarbeit mit dem künftigen EU-Parlamentspräsident setzt.

