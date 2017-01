OÖNachrichten-Leitartikel: "Rosenkrieg mit Steuerdrohungen", von Dietmar Mascher

Ausgabe vom 18. Jänner 2017

Linz (OTS) - Klare Worte hat Theresa May in ihrer Rede zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU (Brexit) gefunden. Es war eine taktisch klug angelegte Rede, die vor allem ein Ziel hatte: das Selbstwertgefühl der Briten wieder zu stärken und ihnen einzureden, dass sie bald wieder wer seien auf der Welt. Tolle Wirtschaft, genialer Geheimdienst, total unabhängig, einfach britisch.

Was Frau May in gewähltem Englisch ausdrückte (und was das Gegenteil dessen ist, was sie vor einem Jahr vertreten hat), macht der designierte US-Präsident Donald Trump mit 140 Zeichen über Twitter und ein Interview mit einer deutschen Boulevard-Zeitung. Für ihn sind die USA das Zentrum der Welt, das Mauern bauen darf, um Menschen und wettbewerbsfähige Produkte vom US-Markt abzuhalten. „Make America great again“ hat als Seelenmassage für verunsicherte Wähler in verwahrlosten Industrieregionen als Slogan gereicht.

Tatsächlich findet zwischen weltanschaulich und politisch einst so engen Partnern ein Rosenkrieg statt, der vor allem für die Galerie geführt wird. Garniert werden die Inszenierungen mit handfesten Drohungen. Die Briten stellen in den Raum, ihre Freiheit von der EU dazu zu nutzen, die Unternehmenssteuern so weit zu senken, dass den Europäern schwindlig wird. Wie die Briten, denen das Geld für ihr marodes Gesundheitssystem und ihr Bildungssystem fehlt, da ohne Probleme steuerlich die Hosen runterlassen, ist allerdings fraglich. Und was passiert, wenn der für die Briten wichtigste Exportmarkt, die EU, sich mit Schutzzöllen revanchiert?

Ähnliche Fragen stellen sich bei Herrn Trump, der den deutschen Autobauern mit Strafzöllen droht, sollten sie in Mexiko produzieren. Wohlgemerkt jenen Autobauern wie etwa BMW, die in den USA große Werke errichtet haben und Tausende Amerikaner beschäftigen.

Alte Hüte aus der Mottenkiste der Handelskrieger sind freilich nur für kurze Zeit ein probates Mittel zur Wählerberuhigung und zur Stimulation der eigenen Wirtschaft. Dass ausgerechnet das einst planwirtschaftliche China vor einem Handelskrieg warnt, aus dem letztlich alle als Verlierer hervorgehen, ist ein Treppenwitz der Wirtschaftsgeschichte. Das Lachen bleibt einem angesichts der zur Schau getragenen Präpotenz und des offensichtlichen Populismus der handelnden Politiker allerdings im Hals stecken.

