Zwei neue Gemälde als Dauerleihgaben an Schloss Ambras Innsbruck

Präsentation als Auftakt zum Tiroler Jubiläumsjahr »ferdinand2017«.

Innsbruck (OTS) - Die Bilder entstanden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und zeigen Anna Caterina Gonzaga (1566–1621), die zweite Gemahlin des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II.

Anna Caterina Gonzaga war die jüngste Tochter des Guglielmo Gonzaga, Herzogs von Mantua und Montferrat, und der Eleonore von Österreich. Aus ihrer Ehe mit Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595) gingen drei Töchter hervor: Anna Eleonore (1583–1584), Maria (1584–1649) sowie Anna (1585– 1618), die später mit Kaiser Matthias verheiratet war. Der Gegenreformation verpflichtet entschloss sie sich, ihr Leben Gott zu widmen. Sie stiftete die Innsbrucker Servitenklöster, zog in eine Ordensgemeinschaft und wählte den Ordensnamen Anna Juliana. Wie auch Philippine Welser, die 1580 verstorbene erste Gemahlin Erzherzog Ferdinands II., gehört sie zu den historisch bedeutenden weiblichen Persönlichkeiten Tirols.

Das kleine in Öl auf Kupfer gemalte Bild zeigt Anna Caterina Gonzaga als Witwe, an ihrem Schreibtisch sitzend. Das angegebene Datum 1606 verweist auf ihre Vision, woraufhin sie den Orden der Serviten nach Innsbruck holte. In der Türöffnung im Hintergrund ist das von ihr gegründete Doppelkloster der Servitinnen zu sehen: das in strenger Klausur geführte sog. versperrte Kloster und das Regelhaus, in das Frauen eintreten konnten, ohne ein strenges Ordensgelübde ablegen zu müssen. Das zweite Gemälde (Öl auf Leinwand) präsentiert Anna Caterina Gonzaga im schwarzen Ordenskleid mit dem blauen Stern der Serviten auf dem schweißen Schleier. In der rechten Hand hält sie einen Rosenkranz, die linke ist auf ein schlichtes Buch gestützt. Bei diesem Porträt sind im Bildhintergrund sowohl das Innsbrucker Serviten-Männerkloster als auch das Damen-Doppelkloster abgebildet, in dessen Regelhaus Anna Caterina Gonzaga 1620 selbst eintrat.

Die Tiroler Landesgedächtnisstiftung erwarb die beiden Gemälde 2016 und übergab sie an Schloss Ambras Innsbruck als Dauerleihgaben. Sie werden am 17. Jänner 2017 um 18.30 Uhr von Herwig van Staa, Präsident des Tiroler Landtages und Vorsitzender des Kuratoriums der Landesgedächtnisstiftung und Veronika Sandbichler, Direktorin Schloss Ambras Innsbruck erstmals öffentlich präsentiert.

TIROLER JUBILÄUMSJAHR »ferdinand2017«

Diese exklusive Präsentation ist zugleich der Auftakt zum Tiroler Jubiläumsjahr »ferdinand2017«: Auf den Tag genau vor 450 Jahren, am 17. Jänner 1567, hielt Erzherzog Ferdinand II. seinen feierlichen Einzug in Innsbruck als Tiroler Landesfürst. Höhepunkt des Jubiläumsjahrs ist die hochkarätig bestückte Großausstellung »FERDINAND II. – 450 Jahre Tiroler Landesfürst« (15.6.-18.10.2017) auf Schloss Ambras Innsbruck. Sie wird am 14. Juni 2017, dem Geburtstag Ferdinands II., feierlich eröffnet.

