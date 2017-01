Am 19. Jänner Russlands Botschafter im Pressclub Concordia

Wien (OTS) - Die Wahl eines neuen Präsidenten in den USA, das veränderte globalstrategische Gleichgewicht in Syrien, der islamische Terrorismus, der Brexit und andere Phänomene haben die Parameter der Weltlage verändert. Wie wird Russland auf diese Herausforderungen reagieren? Der Botschafter der Russischen Föderation in der Republik Österreich, Dmitrij Ljubinskij, nimmt im Rahmen einer ICEUR (www.iceur-vienna.at) - Dialogveranstaltung zu diesen Fragen Stellung.

Datum: 19.1.2017, 18:30 - 20:00 Uhr



Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



