US-Botschafterin Alexa Wesner verabschiedete sich von Nationalratspräsidentin Doris Bures

Wien (PK) - Die scheidende US-Botschafterin Alexa Wesner besuchte heute Nachmittag Nationalratspräsidentin Doris Bures im Parlament, um sich nach ihrer dreieinhalbjährigen Tätigkeit in Wien zu verabschieden. Nationalratspräsidentin Bures dankte Botschafterin Wesner sehr herzlich für "ihren aktiven und äußerst engagierten Einsatz zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten". Wesner sei es beispielhaft gelungen, die Administration Obama und deren politische Werte einer breiten Öffentlichkeit in Österreich näher zu bringen, so Bures.

Anerkennung zollte die Nationalratspräsidentin der US-Botschafterin außerdem für das von ihr initiierte Austauschprogramm von jungen Start-up-UnternehmerInnen. Wesner bedankte sich umgekehrt sehr herzlich für die gute und offene Zusammenarbeit und den regen Austausch mit der Nationalratspräsidentin. Für ihre berufliche und private Zukunft wünschte Bures der scheidenden Botschafterin alles Gute. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV.

