FP-Guggenbichler: Ergreiferprämie auf Wiener Hundehasser ist richtiger Weg

10.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung eines Tierquälers in Währing führen

Wien (OTS) - "So und nicht anders muss man das machen“, unterstützt der Währinger Bezirksobmann LAbg. Udo Guggenbichler die Initiative einer Gruppe von Wiener Hundebesitzern, die eine Prämie von sage und schreibe 10.000 Euro ausgesetzt hat, um einem Tierhasser habhaft zu werden. Vier Hunde seien in den beiden vergangenen Jahren rund um den Pötzleinsdorfer Park im 18. Bezirk durch präparierte Köder vergiftet worden, Nur einer konnte in letzter Sekunde vor dem qualvollen Tod gerettet werden.

„Wer auch immer das Gift ausgelegt hat soll wissen: wenn er damit nicht aufhört, wird er erwischt werden“, so Guggenbichler, der in seiner Funktion als Umweltsprecher der FPÖ-Wien erst im November 2016 eine Prämie auf die Ergreifung eines Hundehassers ausgesetzt hat, der in Wien zahlreiche Vierbeiner vergiftete.

Es ist ein Skandal, dass Hunde laut Bundesgesetz noch immer als „Sache“ gehandelt werden und das Töten eines Hundes, sei es bei einem Unfall oder wie im oben genannten Fall mutwillig, lediglich als „Sachbeschädigung“ gewertet und verfolgt wird, kritisiert Guggenbichler und kündigt erneut einen freiheitlichen Vorstoß in Richtung Gesetzesänderung an.

