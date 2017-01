Wintersuppe aus der Waschmaschinentrommel

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 28. Jänner um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - In der Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ präsentiert diesmal eine Landwirtin aus Rabenstein an der Pielach in Niederösterreich klare und Creme-Suppen, darunter eine Karottensuppe.

Die Zutaten für diese wärmenden Wintersuppen, etwa Pastinaken, Zeller, Lauch und eben auch Karotten, kommen dabei nicht nur vom Feld – sondern auch aus einer zur so genannten Erdmiete umfunktionierten Waschmaschinentrommel. Die wurde im Bauerngarten in die Erde eingegraben und dient so gleichsam als Beet.

*Weitere Themen des TV-Magazins am 14. Jänner:

*Gut vermarktet.

Der „Talmarkt“ in Matrei in Osttirol ist eine Direktvermarktungs-Genossenschaft mit rund 70 Mitgliedern – ein bäuerliches Erfolgsprojekt, das bodenständig produziert und die regionale Wertschöpfung steigert.

*Gut rehabilitiert.

Nach Unfällen oder während Krankheiten am Hof bietet die Sozialversicherungsanstalt der Bauern Hilfestellungen im Sinne einer ganzheitlichen Rehabilitation, wie eine Reportage aus Niederösterreich zeigt.

*Gut behütet.

Im kärntnerischen Metnitz lebt einer der wenigen Hutmacher Österreichs: Josef Kollmann stattet in fünfter Generation Vereine und Brauchtumsgruppen aus ganz Österreich mit Hüten in traditioneller Handarbeit aus.

*Gut geölt.

Auf der obersteirischen Planneralm wird seit über 50 Jahren Latschenkieferöl gewonnen, das in der Volksheilkunde einen hohen Stellenwert besitzt. In Führungen wird gezeigt, wie das Öl durch Wasserdampfdestillation aus den Ästen der Latschenkiefer gewonnen wird.

