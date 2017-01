EANS-Stimmrechte: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: Erste Asset Management GmbH Sitz: Wien Staat: Österreich

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft hat von Erste Asset Management GmbH, mit Sitz in Wien, Österreich, eine Beteiligungsmeldung gem. §§ 91 ff BörseG erhalten, wonach Erste Asset Management GmbH und ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft.m.b.H. nunmehr unter 5 % (davor: 5,03 %, jetzt: 4,99 %) der Stimmrechte (Gesamtzahl der Stimmrechte: 38.850.000) an AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft halten.

