Sobotka: Pröll hat Außerordentliches geleistet

Innenminister Wolfgang Sobotka brachte am Dienstag seine Anerkennung für die Leistungen des niederösterreichischen Landeshauptmannes zum Ausdruck.

Wien (OTS) - Erwin Pröll habe über Jahrzehnte hinweg die politische Landschaft Österreichs geprägt und stets mit vollem Einsatz im Interesse der Bevölkerung gearbeitet.

Nachdem Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll am Dienstag seinen Rückzug bekanntgegeben hatte, unterstrich Innenminister Wolfgang Sobotka dessen Bedeutung für die heimische Politik. „Erwin Pröll ist ein Politiker von außergewöhnlichem Format, der in den zurückliegenden Jahren Außerordentliches geleistet hat. Er hat das Amt des Landeshauptmannes in einer sehr heiklen Phase übernommen und Niederösterreich vom Rand der Europäischen Union ins Zentrum geführt“, so Sobotka.

„Die ÖVP Niederösterreich hat unter seiner Führung stets den Zugang zu den Menschen gesucht und wird nun in einem hervorragenden Zustand übergeben, der in Österreich seinesgleichen sucht“, so Sobotka abschließend.

