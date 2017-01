FH Campus Wien eröffnet innovativen Start-up Corner

Wien (OTS) - Das Start-up Service der FH Campus Wien lädt am 26. Jänner mit einem Frühstück zur Eröffnung des Start-up Corners. Im neu angemieteten Standort am High Tech Campus Vienna im 10. Wiener Gemeindebezirk stellt die FH Campus Wien gründungswilligen Studierenden und AbsolventInnen einen Co-Working Space in Form von Büroflächen und Werkstättenlabors zur Verfügung. Zur Eröffnung wird Harald Mahrer, Staatssekretär im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erwartet.

Start-up Corner: Frischer Wind für die GründerInnenszene

Der Start-up Corner beherbergt auf rund 500 m2 Büroflächen sowie die hauseigene Smart Factory. Gründungsinteressierte haben jede Menge Platz und Möglichkeiten, an der eigenen Idee zu arbeiten, zu experimentieren sowie sogar erste Prototypen selbst herzustellen. Neben Robotern, Drehbänken, Fräsmaschinen, Schweißgeräten und mehreren 3D-Druckern befindet sich auch eine Lasersinteranlage für Kunststoffe am Standort. Ausgewählte, in der Gründungsphase befindliche Start-ups bekommen nach einem Hearing die Chance, in den Start-up Corner einzuziehen und die Räumlichkeiten für die Dauer eines Jahres kostenlos zu nutzen.

Programm

8.00 Uhr > Eintreffen 8.15 Uhr > Begrüßung - Elisabeth Vogel, ORF > Einleitende Worte - Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung FH Campus Wien > Rede - Harald Mahrer, Staatssekretär im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft > Rede - VertreterInnen der Stadt Wien angefragt > Interviewrunde - mit Heimo Sandtner, Vizerektor für Forschung und Entwicklung FH Campus Wien | Irene Fialka, Geschäftsführerin INiTS | Ingo Bischof, Geschäftsführer IVAM GmbH | Katharina Hausmann, Start-up Service FH Campus Wien | Eva Czernohorszky, Wirtschaftsagentur Wien | Michael Sippl, Absolvent Bachelorstudium High Tech Manufacturing und Geschäftsführer ISES GmbH 9.20 Uhr > Kurze Präsentation des Start-up Corners - Heimo Sandtner 9.30 Uhr > Besichtigung der Stationen des Start-up Corners, Get together, Buffet und Networking

Moderation: Elisabeth Vogel, ORF

Ort: Start-up Corner, High Tech Campus Vienna, Gutheil-Schoder Gasse 8-12, 1100 Wien Datum: Donnerstag, 26. Jänner 2017, 8.00–11.00 Uhr

Anmeldung: Wir laden Sie herzlich ein und bitten um Anmeldung an petra.undesser @ fh-campuswien.ac.at

Weitere Infos auf www.fh-campuswien.ac.at/start-up-service

FH Campus Wien

Mit rund 5.800 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs.

www.fh-campuswien.ac.at/facts.

