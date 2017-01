Pfurtscheller: Hasspostings verletzen auch Menschenrechte

ÖVP-Menschenrechtssprecherin: Entschließungsantrag des Menschenrechtsausschusses unterstützt Justizminister in seinem Vorgehen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Gewalt im Internet und die sogenannten Hasspostings sind nun auch Thema im Parlament. In der heutigen Sitzung des Menschenrechtsausschusses hat ÖVP-Menschenrechtssprecherin Abg. Elisabeth Pfurtscheller gemeinsam mit ihrem SPÖ-Gegenüber Franz Kirchgatterer einen Entschließungsantrag eingebracht, der auf konkrete Maßnahmen des Justizministers abzielt, um Bürgerinnen und Bürger vor ungerechtfertigten Angriffen und Beleidigungen im Internet besser zu schützen. „Das ist eine leider notwendig gewordene und dringlich erforderliche Initiative“, so Pfurtscheller heute, Dienstag, am Rande der Ausschusssitzung.



„Soziale Medien leisten unbestreitbar einen bedeutenden Beitrag zu einer offenen und lebendigen Diskussion wichtiger gesellschaftlicher und politischer Fragen in einer demokratischen Öffentlichkeit. Aber das Grundrecht auf Meinungsfreiheit endet dort, wo deren schrankenlose Ausübung anderen schadet und den öffentlichen Frieden gefährdet. Und solche Übergriffe haben in den letzten Monaten und Jahren bedauerlicherweise zugenommen – an Anzahl und Schärfe!“, betont Pfurtscheller.



„Die Bundesregierung - und gerade Justizminister Brandstetter - hat schon viel in diesem so aktuellen Problemfeld unternommen“, verweist Pfurtscheller auf entsprechende Initiativen. „Aber diese Verhaltensweisen sind nicht nur strafrechtliche Tatbestände, sondern vielmehr schwerwiegende Verletzungen von Menschenrechten wie dem Recht auf Privat- und Familienleben oder dem Recht des Schutzes vor Diskriminierungen. Darum musste der Menschenrechtsausschuss hier aktiv werden.“

Daher wird der Justizminister in dem Entschließungsantrag ersucht, „seine bisherigen diesbezüglichen Bemühungen mit aller Konsequenz fortzusetzen und konkrete Maßnahmen in seinem Zuständigkeitsbereich mit Nachdruck zu treffen, die darauf ausgerichtet sind, Bürgerinnen und Bürger vor ungerechtfertigten Angriffen und Beleidigungen im Internet zu schützen und darauf gerichtete europäische Initiativen weiter zu unterstützen“, so der Text des Antrages. „Ich bin mir sicher, dass der Justizminister diesen Antrag sehr ernst nimmt und weiterhin so verantwortungsvoll handelt“, schloss Pfurtscheller.

