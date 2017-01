Herbert Logar neuer Gesellschafter von ADEQAT

Das Wiener Immobilien- und Investmentberatungsunternehmen begrüßt einen neuen Partner an Bord: DI Herbert Logar wird neuer Gesellschafter bei ADEQAT

Wien (OTS) - Das Wiener Immobilien- und Investmentberatungsunternehmen ADEQAT verstärkt sich: Der erfolgreiche Immobilienmanager Herbert Logar (53) steigt ab sofort neben den beiden Unternehmensgründern Dr. Karl Derfler und Franz Helbich als Gesellschafter bei ADEQAT ein und wird ab 1. Juli 2017 auch als geschäftsführender Gesellschafter operativ tätig werden.

„Mit dem Einstieg von Herbert Logar ist es uns gelungen, einen der führenden Immobilienexperten des Landes und einen der erfahrensten Transaktionsmanager Österreichs für ADEQAT zu gewinnen. Die jahrzehntelange Markt- und Transaktionserfahrung unseres neuen Partners ist ein enormer Gewinn für ADEQAT und unsere Kunden“, so die beiden Unternehmensgründer Karl Derfler und Franz Helbich.

„Ich freue mich, gemeinsam mit meinen ehemaligen Kollegen und nun Partnern in den nächsten Jahren daran arbeiten zu dürfen, das Unternehmen auf die nächste Ebene seiner Entwicklung zu heben. Die in den nächsten Monaten von ADEQAT geplanten Schritte in Richtung einer nachhaltigen Digitalisierung von Immobilientransaktionen sehe ich als zukunftsweisende Entwicklung der Branche. Die Kombination aus unternehmerischer Eigentümerschaft und der strategisch sowie operativen Weiterentwicklung von ADEQAT ist der Grund für meinen Wechsel in die Selbstständigkeit“, so Herbert Logar.

ADEQAT bietet ein von jahrzehntelanger Erfahrung geprägtes Expertenwissen und stellt seinen Kunden umfassendes Know-how in der Beratung bei Immobilieninvestments, der Betreuung, Begleitung und Qualitätssicherung von Immobilientransaktionen sowie klassische Maklerleistungen zur Verfügung. ADEQAT wird demnächst als Vorreiter einen innovativen Schritt in Richtung der Digitalisierung der Branche machen und ein völlig neuartiges Immobilienportal vorstellen.

Über ADEQAT

ADEQAT ist das jüngste Unternehmen der seit 2009 im klassischen Immobilien- und Investmentmaklerbereich tätigen Derfler & Helbich Gruppe zu der, neben der Projektentwicklungsgesellschaft VI-Engineers Bauträger GmbH, auch Beteiligungen in Berlin und Budapest gehören. ADEQAT, mit Sitz in Wien, ist spezialisiert auf Investmentberatung im Bereich Immobilieninvestments, Alternative Energien sowie Firmenübernahmen und Beteiligungen. Im Segment Immobilien wurde 2016 ein Transaktionsvolumen von 150 Mio. Euro bewegt, davon ca. die Hälfte im Segment Wiener Zinshäuser. Das Leistungsportfolio reicht aktuell von der Beratung bei Immobilieninvestments, über die Betreuung und Begleitung von Immobilientransaktionen bis hin zu klassischen Maklerleistungen mit Schwerpunkt auf Objekte in den Bereichen Gewerbe- und Wohnimmobilien mit einem Marktpreis von über 1,5 Million Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.adeqat.com

Dr. Karl Derfler ist erfahrener Investmentexperte und begann seine Karriere im Immobilienbereich als Projektentwickler im Raiffeisen Sektor. Danach war er zwanzig Jahre lang als Geschäftsführer der Bank Austria Real Invest GmbH (ehemalige M.A.I.L Finanzberatung) tätig und zeichnete für sich u.a. die Gründung und Etablierung des erfolgreichsten Immobilienfonds in Österreich verantwortlich. Seit 2009 spezialisiert er sich mit der Derfler Helbich Gruppe auf Family Office Services sowie Investment- und Bauträgergeschäfte.

Franz Helbich ist Projektentwickler mit 35-jahriger Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und seit 1989 selbständig. Er entwickelte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Immobilienprojekte, von Büro- und Zinshäusern bis zu Loftflächen und war in externen Beratungs- und Dienstleistungsprojekten sowie gemeinsamen Projektgesellschaften mit verschiedenen Investoren (Institutionen, Stiftungen und Privatpersonen) tätig.

DI Herbert Logar, MRICS ist ein ausgewiesener Immobilienexperte und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Immobilienmanagement. Seine Karriere begann der gebürtige Kärntner bei Swarovski in den USA. Nach seiner Rückkehr nach Österreich und Stationen bei Honeywell und der VA Tech Elin GmbH avancierte Logar im Jahr 2003 zum Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft. Im Jahr 2007 wechselte er auf die Investorenseite und wurde Geschäftsführer der Bank Austria Real Invest GmbH. Zuletzt war er vier Jahre lang als Geschäftsführer der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH tätig.

