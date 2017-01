Spindelberger: WKÖ blockiert Abschaffung von Selbstbehalten für ihre Mitglieder

Wenn Unternehmer krank sind, müssen sie zum Arzt – ohne Hürde und Eintrittsgebühr

Wien (OTS/SK) - „Was ist in der Wirtschaftskammer los, dass sozial- und gesundheitspolitische Verbesserungen für Selbständige ausgerechnet von ihrer eigenen Interessensvertretung blockiert werden?“, fragt SPÖ-Gesundheitssprecher Erwin Spindelberger anlässlich der jüngsten Wortmeldungen von Martin Gleitsmann, dem Leiter der Abteilung für Sozialpolitik in der WKÖ, gegen die Abschaffung der Selbstbehalte für Selbständige. „Es ist paradox“, so Spindelberger, dass sowohl ÖVP als auch Wirtschaftskammer sich auf die Fahnen schreiben, das Unternehmertum zu fördern und dann Verbesserungen für hunderttausende Klein- und Mittelunternehmen verhindern. ****

„Es ist nicht nur ungerecht, dass Selbständige Arzt-Selbstbehalte zahlen müssen, obwohl sie denselben Krankenversicherungsbeitrag wie Unselbstständige leisten, es ist auch volkswirtschaftlich falsch: Die Folgekosten verschleppter Krankheiten sind viel teurer als der Arztbesuch zum richtigen Zeitpunkt“, erklärte Spindelberger.

Gleitsmann sprach sich mit dem Argument gegen die Abschaffung des Selbstbehalts aus, dass diese eine bewusste Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen fördern würden. „Gleitsmann hat offensichtlich keine Ahnung, was Selbstbehalte in der Praxis bedeuten. Sie fördern keine bewusste, sondern eine sozial zerklüftete Inanspruchnahme. Menschen mit geringerem Einkommen überlegen sich dann zehn Mal, ob sie bei Beschwerden zum Arzt gehen sollen“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher.

Die Abschaffung des Selbstbehalts setzt daher genau die richtigen Anreize für ein gesundheitsbewusstes Leben der Selbständigen. „Wenn Menschen krank sind, dann müssen sie zum Arzt – ohne Hürde und Eintrittsgebühr. Das fordert sowohl die gesundheitspolitische als auch die wirtschaftspolitische Vernunft.“ (Schluss) bj/ph/mp

