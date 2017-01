Blümel: Mit Pröll verlässt eine der prägendsten Persönlichkeiten Österreichs die Politik

Stets Verantwortung und Weitblick bewiesen – Hat Niederösterreich neues Selbstbewusstsein gegeben – Erfolgsgeschichte untrennbar mit seinem Namen verbunden

Wien (OTS) - „Mit Landeshauptmann Erwin Pröll hat heute eine der bedeutsamsten und prägendsten Persönlichkeiten Österreichs ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Er hat Niederösterreich vom Land am Eisernen Vorhang zum blühenden Zentrum von Kultur, Wissenschaft und Innovation gebracht. Die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs ist und bleibt untrennbar mit dem Namen Erwin Pröll verbunden“, betont heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel: „Mit seinem unglaublichen Einsatz und seinem untrügerischen Gespür hat er die Politik weit über die Grenzen Niederösterreichs maßgeblich mitgestaltet und auch die Österreichische Volkspartei nachhaltig geprägt. Er hat in seinem Handeln stets Hausverstand, Verantwortung und Weitblick bewiesen“, so Blümel.

„Mit Mut, Sachverstand, Weitblick und enormer Arbeitsfreude hat Erwin Pröll das Land Niederösterreich hervorragend aufgestellt und zu einer der Vorzeigeregionen innerhalb Europas gemacht. Er hat dem Land ein neues Selbstbewusstsein im Bereich der Kultur, der Wissenschaft, aber auch als imposante wirtschaftliche Kraft verpasst“, so Blümel.

